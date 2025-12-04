“TPHCM có Sở An toàn thực phẩm, nhưng các Sở khác không đứng ngoài cuộc”

Tại họp báo công bố chương trình “Ngày của Phở” lần thứ 9 (12/12), do báo Tuổi Trẻ và nhiều cơ quan, ban ngành phối hợp thực hiện, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại hoạt động trên được triển khai kỹ lưỡng.

Theo đó, hoạt động giám sát vệ sinh diễn ra liên tục trong suốt sự kiện, từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc. Tất cả gian hàng đều phải tuân thủ quy chuẩn về khu vực chế biến sạch, dụng cụ nấu nướng và bao tay, khẩu trang bắt buộc trong suốt quá trình phục vụ.

Theo ông Phương, trong mọi hoạt động quảng bá và phát triển ẩm thực Việt Nam nói chung, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Các sản phẩm tham gia đều phải trải qua quy trình kiểm soát chặt chẽ, từ nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến đến đóng gói và vận chuyển.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM (giữa) chia sẻ về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại "Ngày của Phở" (Ảnh: HT).

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn không chỉ đáp ứng tiêu chí an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, mà còn góp phần xây dựng uy tín cho sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Đây cũng là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến và cạnh tranh công bằng tại các sự kiện lớn.

Trở lại với “Ngày của Phở”, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết thêm, để bảo đảm chất lượng cao nhất cho mỗi tô phở phục vụ tại lễ hội, TPHCM đã giao Sở An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan cùng nhau phối hợp triển khai quy trình kiểm soát vệ sinh nghiêm ngặt.

Tất cả gian hàng phải bảo đảm khu bếp sạch, trong khi nguồn nước nấu phở, trụng bánh và việc vệ sinh dụng cụ đạt chuẩn được kiểm nghiệm và giám sát xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.

“TPHCM có mô hình Sở An toàn thực phẩm đặc thù, duy nhất trên cả nước và được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, nhưng các Sở ngành khác cũng không đứng ngoài cuộc trong công tác này”, ông Nguyên Phương nói.

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại "Ngày của Phở" được quan tâm hàng đầu (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Trước đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM khuyến cáo, bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý và trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm.

Người dân cần mua thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sản phẩm có thông tin về nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng.

Khi ăn uống bên ngoài, đặc biệt trong các dịp lễ hội, sự kiện đông người, người dân nên ưu tiên chọn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có địa điểm cố định, có khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm sạch sẽ, nhân viên phục vụ đeo găng tay, nón, khẩu trang đầy đủ;

Hạn chế sử dụng dịch vụ của các hàng rong lề đường, cơ sở tạm bợ không đảm bảo các điều kiện vệ sinh về khu vực chế biến, khu vực kinh doanh và cả điều kiện về con người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.