Bộ Y tế công bố 2 ca tử vong liên quan đến Covid-19

Dân trí Chiều 11/6, Bộ Y tế cho biết nước ta có thêm 2 ca tử vong nữa là 2 bệnh nhân nữ ở Ninh Bình và Hà Nam, đều có tiền sử ung thư, nâng tổng số bệnh nhân tử vong tại nước ta lên 57.

Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo về 2 ca tử vong số 56 và 57 là hai bệnh nhân nữ có bệnh ác tính nặng, liên quan đến Covid-19.

Cụ thể:

Ca tử vong thứ 56 là BN4115, 65 tuổi, địa chỉ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân có tiền sử ung thư cổ tử cung có di căn hạch ổ bụng vào tháng 3/2020, đã hóa và xạ trị 6 đợt.

Ngày 3/5, bệnh nhân vào Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cấp cứu vì viêm trực tràng, đi tiểu ra máu và được chẩn đoán viêm trực tràng, viêm bàng quang chảy máu, suy thận trên nền ung thư cổ tử cung tiến triển tại mỏm cụt, di căn hạch chủ bụng.

Ngày 16/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị. Sau 5 ngày, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện sốt cao, khó thở tăng dần, bệnh nhân được theo dõi sát và điều trị tích cực nhưng tình trạng không cải thiện, được đặt nội khí quản ngày 2/6.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực: thở máy, lọc máu, kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm, điều chỉnh rối loạn đông máu, nuôi dưỡng chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, chức năng phổi không cải thiện, sốc không hồi phục. Bệnh nhân tử vong ngày 10/6.

Nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm khuẩn - viêm phổi do SARS-CoV-2, nhiễm nấm candida xâm lấn trên nền ung thư cổ tử cung di căn hạch ổ bụng.

Ca tử vong thứ 57 là BN3595, 59 tuổi, có địa chỉ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, tiền sử ung thư túi mật giai đoạn muộn có đã di căn gan.

Bệnh nhân điều trị ung thư túi mật tại khoa Gan - Mật - Tụy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, có con gái được xác định mắc Covid-19. Bệnh nhân được khẳng định dương tính vào ngày 11/5, sau đó được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được theo dõi sát và sử dụng các thuốc điều chỉnh tình trạng rối loạn đông máu và kháng sinh điều trị tình trạng bội nhiễm. Ngày thứ 10 sau khi nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân suy hô hấp tiến triển tăng dần, được đặt ống nội khí quản, thở máy.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực: thở máy, lọc máu, kháng sinh phổ rộng, nuôi dưỡng, chăm sóc toàn diện, hội chẩn ngoại khoa dẫn lưu dịch mật ra ngoài. Tuy được điều trị hồi sức tích cực, nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc không hồi phục. Bệnh nhân tử vong ngày 10/6.

Nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân ung thư túi mật giai đoạn muộn.

Như vậy, ta từ đầu vụ dịch đến nay nước ta có 57 ca tử vong, riêng trong đợt dịch thứ 4 có 22 trường hợp tử vong.

Đến nay, nước ta còn hơn 6.000 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 113 trường hợp tiên lượng nặng, 73 người tiên lượng rất nặng và 3 ca tiên lượng tử vong.

Trong hơn 100 cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19 trên cả nước, nơi điều trị số lượng bệnh nhân nhiều nhất là Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Bắc Giang với hơn 700 bệnh nhân, sau đó là Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn Bắc Giang , Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang... Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh cũng đang điều trị gần 200 bệnh nhân…

Trong 9 ca ECMO, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 4 ca, một ca tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang; một ca tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là thuyền trưởng người Hàn Quốc, 67 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, béo phì.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM cũng có 2 ca ECMO gồm nam thanh niên 22 tuổi, quê ở Long An (BN7455), phổi đông đặc như bệnh nhân 91- phi công người Anh và BN8346 ngụ ở Tây Ninh, là ca nhập cảnh, chuyển vào viện ngày 4/6 trong tình trạng suy hô hấp nặng, đến nay tình trạng suy hô hấp chưa cải thiện.

Trường hợp can thiệp ECMO còn lại là tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là BN8944, chiến sĩ công an quận Tân Phú, được can thiệp ECMO từ sáng 8/6 do tổn thương phổi nặng, suy hô hấp.

Nam Phương