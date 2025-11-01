Binh chủng hóa học tiêu độc cho bệnh viện sau lũ lịch sử tại Đà Nẵng

Ngày 31/10, các lực lượng quân đội thuộc Quân khu 5, Binh chủng hóa học, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức vệ sinh, khử khuẩn giúp Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng.

Quân khu 5 đã huy động khoảng 250 cán bộ chiến sĩ cùng máy móc, thiết bị tập trung xử lý bùn non, rác thải còn tồn đọng trong bệnh viện sau lũ và dùng thiết bị chuyên dụng để khử khuẩn.

Binh chủng hóa học tiêu độc cho bệnh viện (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, đây là đợt lũ lịch sử gây ngập tầng 1 của bệnh viện khoảng 1,5m, khiến bệnh viện bị cô lập hoàn toàn. Có khoảng 1.500 người gồm các y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bị kẹt lại trong bệnh viện trong đợt lũ vừa qua.

Bác sĩ Võ Thôi, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, cho biết sự hỗ trợ của lực lượng quân đội là rất kịp thời, hữu ích trong giai đoạn hiện nay. Bởi sau lụt dự kiến lượng bệnh nhân đến điều trị sẽ rất đông.

"Ngoài dọn dẹp vệ sinh thì bộ đội cũng phun tiêu độc, khử trùng đảm bảo vệ sinh an toàn cho bệnh viện cũng như người bệnh. Chỉ tầm vài giờ nữa bệnh viện sẽ có thể trở lại hoạt động bình thường", bác sĩ Thôi cho hay.

Việc khử khuẩn góp phần đưa bệnh viện sớm đi vào hoạt động (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, tối 30/10, khi nước lũ bắt đầu rút tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đã chỉ đạo lực lượng vũ trang khẩn trương hỗ trợ dọn bùn và khử khuẩn tại 2 bệnh viện trọng điểm.

Hai cơ sở y tế được ưu tiên là Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn. Đây là các bệnh viện lớn, phục vụ hàng chục nghìn người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Có khoảng 250 cán bộ chiến sĩ cùng máy móc, thiết bị tập trung xử lý vệ sinh tại bệnh viện sau lũ (Ảnh: Hoài Sơn).

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cùng lực lượng dân quân, tự vệ và y, bác sĩ tại 2 bệnh viện, đã khẩn trương vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, thu dọn bùn đất và phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.