Bị bạn lấy vòi xịt hơi vào hậu môn để... đùa, người đàn ông vỡ đại tràng

Tối 1/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi này đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bị tai nạn hy hữu.

Người bệnh là anh T. (44 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng co cứng toàn bộ. Theo thông tin từ người bệnh, trước đó anh bị bạn làm cùng đùa nghịch, dùng vòi xịt hơi áp lực cao (thường dùng để xì khô) đưa sát vào hậu môn.

Sau đó người đàn ông đau bụng dữ dội nên được đưa đi bệnh viện. BSCK1 Nguyễn Đình Huân, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận khung đại tràng bệnh nhân giãn căng bất thường. Bệnh nhân được xác định vỡ tạng rỗng, phải mổ ngay lập tức.

Quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện trực tràng người bệnh có lỗ vỡ khoảng 4cm, kèm dịch tiêu hóa nhiều ở vùng hạ vị. Các bác sĩ đã khâu vị trí vỡ và làm hậu môn tạm. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định. Dự kiến sau khoảng 3 tháng, người bệnh sẽ được phẫu thuật lần hai để tái lập đường tiêu hóa tự nhiên.

Sau khi được phẫu thuật và điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định (Ảnh: BV).

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không sử dụng khí nén, dung dịch hay bất kỳ dụng cụ áp lực cao nào bơm qua hậu môn với mục đích điều trị táo bón, thải độc hoặc đùa nghịch. Đây là hành vi nguy hiểm, có thể gây biến chứng nặng, nhiễm trùng ổ bụng và đe dọa tính mạng.

"Những hành động thiếu hiểu biết hoặc đùa giỡn quá trớn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều ca thủng, vỡ ruột do bơm nước, đưa dị vật, hay thậm chí sử dụng vòi rửa xe để xịt vào hậu môn", bác sĩ Huân cảnh báo.

Trước đó vào tháng 2, một nam thanh niên 18 tuổi, người dân tộc thiểu số ở Hà Giang phải nhập Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, vì bị bạn dùng máy xịt hơi áp lực cao gí vào hậu môn và xịt mạnh. Chàng trai cũng được phát hiện đã vỡ đại tràng, phải phẫu thuật khẩn để cứu mạng.