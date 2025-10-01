Nhiều trường hợp ung thư ác tính hiếm gặp ở người trẻ

Ở tuổi 21, T. bàng hoàng khi nghe bác sĩ chẩn đoán mình mắc ung thư vùng kín. Khai thác bệnh sử, trước đó chàng trai thấy các nốt sùi nổi lên ở bề mặt vùng kín, không đau, nên chỉ bôi thuốc trị viêm bao quy đầu nhưng không bớt.

Khi các nốt sùi nổi lên nhiều hơn, anh đến Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa tại TPHCM để kiểm tra.

Bác sĩ tiến hành khám lâm sàng, đồng thời chỉ định người bệnh thực hiện kỹ thuật sinh thiết ở đầu dương vật, lấy mẫu để xét nghiệm chuyên sâu. Qua đó, bệnh nhân được phát hiện tình trạng ung thư dương vật ở giai đoạn sớm.

“Ung thư dương vật vốn hiếm gặp. Đặc biệt, đây là trường hợp đầu tiên mắc bệnh lý này ở tuổi 21 được phát hiện tại bệnh viện chúng tôi”, bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện chia sẻ thông tin trong Hội nghị khoa học thường niên, chủ đề “Tiên tiến - Hiện đại – Liên tục phát triển”, diễn ra ở TPHCM mới đây.

Ung thư dương vật (Ảnh minh họa: BV).

Bác sĩ Thiện cho biết, tại Việt Nam, tỷ lệ ung thư dương vật là 0,67/100.000 dân, rất thấp so với các bệnh lý ung thư khác, với độ tuổi thường gặp là 50-70. Bệnh có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó hai nguyên nhân chính là viêm hẹp bao quy đầu và nhiễm virus HPV.

Ung thư dương vật có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, nhưng khó phát hiện sớm do tâm lý chủ quan ái ngại thăm khám ở vùng nhạy cảm. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể di căn sang các cơ quan khác, làm gia tăng tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân.

Sau quá trình hội chẩn, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cho bệnh nhân, gồm phẫu thuật cắt bao quy đầu, đồng thời cắt trọn các nốt tổn thương, điều trị laser với những vị trí nốt sùi còn lại…

Khi vết thương lành, người bệnh được chỉ định bôi thuốc miễn dịch tại chỗ 3 lần/tuần, kéo dài trong vòng 12 tuần. Tái khám sau 6 tháng, người bệnh chưa ghi nhận tái phát hay di căn.

Chàng trai cũng được chỉ định tiêm đủ 3 mũi vaccine giúp phòng ngừa 9 chủng virus HPV, giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ tiến triển nặng khi phát bệnh.

Với anh H., người đàn ông phát hiện ung thư tim qua khám sức khỏe tổng quát, khi mới 42 tuổi. Khối u có kích thước 47x27mm nằm trong nhĩ trái, gần như bít kín lỗ van hai lá, gây hẹp, hở van và cản trở dòng máu xuống thất trái.

Các bác sĩ phẫu thuật xử lý khối u ở tim cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Khối u lớn trong tim có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa mạng sống bệnh nhân. Trước đó, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không ghi nhận triệu chứng bất thường.

Trước tình trạng trên, ê-kíp điều trị đã lên phương án mổ khẩn cho bệnh nhân.

Sau hơn 4 giờ, ê-kíp đã lấy trọn khối u và sửa van hai lá thành công. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u là sarcom cơ trơn - một dạng ung thư nguyên phát hiếm gặp của tim. Bệnh nhân được chuyển sang khoa Ung bướu để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Vaccine có giúp thoát bệnh?

Báo cáo về “bối cảnh phát triển của vaccine điều trị ung thư”, nhóm nghiên cứu của bác sĩ Chu Tấn Huy tại Viện Nghiên cứu ở TPHCM (Tamri) cho biết, trong y khoa, việc điều trị những trường hợp phức tạp, đặc biệt là các ca ung thư tái phát, kháng trị, phương pháp tiếp cận đa ngành là vô cùng quan trọng.

Hiện nay, ngày càng có nhiều phác đồ kết hợp với vaccine điều trị ung thư (TCV), nhấn mạnh tiềm năng tác dụng hiệp đồng khi TCV được phối hợp với các phương pháp truyền thống.

Các báo cáo thử nghiệm lâm sàng đã gợi ý phương pháp tiếp cận hai bước trong điều trị. Giai đoạn điều trị ban đầu sẽ bao gồm phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị để giảm đáng kể số lượng tế bào ung thư.

Đến giai đoạn tiếp theo, người bệnh được sử dụng TCV để kích thích phản ứng miễn dịch đặc hiệu, giúp tiêu diệt bất kỳ tế bào ung thư nào còn sót lại trong bối cảnh bệnh tồn lưu tối thiểu (MRD).

Đồng thời, TCV còn có vai trò quan trọng trong việc thiết lập trí nhớ miễn dịch để ngăn ngừa ung thư tái phát. Phương pháp tiếp cận hai bước này mang lại nhiều hứa hẹn trong việc cải thiện kết quả lâm sàng và giảm nguy cơ bệnh tái phát.

Vaccine ung thư do Nga sản xuất gần đây nhận được sự chú ý của cộng đồng (Ảnh minh họa: India Today).

Nhóm nghiên cứu phân tích, tùy thuộc vào công thức và thành phần cấu tạo, vaccine có thể được phân loại thành các nhóm chính, gồm: vaccine DNA, vaccine RNA, vaccine peptide và vaccine dựa trên tế bào.

Vaccine RNA gần đây được chú ý đặc biệt. Việc triển khai khẩn cấp 2 loại vaccine RNA phòng Covid-19 đã nâng cao uy tín cho nền tảng công nghệ này, báo hiệu tiềm năng trong lĩnh vực vaccine ung thư.

Các bác sĩ nhận định, gần đây, TCV đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, bằng cách kích hoạt phản ứng tế bào T chống lại các tế bào ung thư. Tuy nhiên kết quả thử nghiệm lâm sàng hiện tại với TCV vẫn còn khiêm tốn.

Điều này phần lớn là do những thách thức đáng kể trong môi trường vi mô của khối u, khó khăn trong việc lựa chọn người bệnh phù hợp cho các thử nghiệm TCV và sự phức tạp trong sản xuất vaccine.

Do đó, để cải thiện kết quả cho người bệnh, cộng đồng y khoa phải nhận ra và nỗ lực để khắc phục những hạn chế.