Đề nghị giám đốc các bệnh viện khẩn chi trả phụ cấp theo Nghị định 05

Giám đốc Sở Y tế TPHCM vừa ký ban hành văn bản gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc, về việc nhắc nhở chi trả chế độ cho viên chức, người lao động theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.

Theo văn bản, ngày 15/2/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định này áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Liên quan đến nội dung này, Sở Y tế đã có nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc.

Thứ nhất là Công văn số 1561/SYT-KHTC ngày 8/3/2023 của Sở Y tế gửi các đơn vị trực thuộc về việc báo cáo kinh phí ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ.

Trong đó, Sở Y tế có nêu kinh phí thực hiện chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu của đơn vị và nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trường hợp đơn vị không đủ nguồn kinh phí thực hiện, cần đề xuất ngân sách cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ hai là Công văn số 3472/SYT-KHTC ngày 23/4/2024 của Sở Y tế về nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.

Theo công văn này, căn cứ hướng dẫn về nguồn kinh phí của Bộ Tài chính, Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (bao gồm nguồn cải cách tiền lương còn dư) để thực hiện chi trả chế độ.

Trường hợp nguồn kinh phí không đảm bảo chi trả, đơn vị báo cáo về Sở Y tế thẩm định trước ngày 26/4/2024.

Gần nhất là Công văn số 12428/SYT-KHTC ngày 25/11/2024 của Sở Y tế gửi các bệnh viện quận, huyện và TP Thủ Đức (trước sáp nhập).

Trong đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phải ưu tiên sử dụng nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức trực tiếp, thường xuyên làm chuyên môn y tế theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa chi trả chế độ phụ cấp nêu trên cho viên chức thuộc diện được hưởng.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách, quyền lợi cho công chức, viên chức tại đơn vị, Sở Y tế đề nghị giám đốc các đơn vị trực thuộc chưa chi trả hoặc chi trả chưa đầy đủ, khẩn trương cân đối nguồn tài chính để ưu tiên chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP trước ngày 31/12.

Việc chi trả trên phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng đối tượng, chế độ, tiêu chuẩn quy định và báo cáo về Sở Y tế.

Bệnh viện quận 4 (cũ) là một trong những nơi không thể chi tiền phụ cấp theo Nghị định 05 cho nhân viên (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó, nhiều nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến quận, huyện (cũ) của TPHCM đã phản ánh với phóng viên Dân trí việc hơn 2 năm chưa được chi trả tiền phụ cấp theo Nghị định 05, dù trong diện được hưởng. Điều này khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nhiều.

Trả lời phóng viên, lãnh đạo nhiều bệnh viện liên quan thừa nhận không thể chi trả hoặc chi trả không đầy đủ chế độ phụ cấp theo Nghị định 05 cho nhân viên, vì không còn nguồn quỹ.

Một số nơi cho biết đã gửi văn bản đến cơ quan quản lý về việc xin cấp kinh phí từ ngân sách, nhưng không được duyệt chi.