Lời gửi gắm của Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 trước khi bàn giao vị trí

Ngày 30/9, Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh làm Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 từ ngày 1/10, thay cho PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Chia sẻ trong thời khắc nhận quyết định, TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh cam kết sẽ tiếp tục đưa đơn vị giữ vững vị thế bệnh viện chuyên khoa đầu ngành phía Nam, phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về Nhi khoa khu vực Đông Nam Á.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 diễn ra ngày 30/9 (Ảnh: NT).

Tân Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng hứa đảm bảo đơn vị phát triển bền vững và hiệu quả nhất, theo hướng “kiềng 3 chân”.

Cụ thể, Bệnh viện sẽ không ngừng phát triển chuyên môn kỹ thuật, không ngừng cải tiến chất lượng điều trị và không ngừng đổi mới sáng tạo, song song với việc tuân thủ quy định pháp luật, thông qua 3 giải pháp chính.

Thứ nhất, phát triển cơ sở hạ tầng. Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực. Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số.

“Chúng tôi sẽ cố gắng trong nhiệm kỳ tới hoàn thành xây mới khối nhà 4B và 3 khối nhà còn lại.

Trên cơ sở hạ tầng mới, hiện đại, Bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, từ đó phát triển các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh các trung tâm can thiệp chuyên sâu, gồm Trung tâm Tim mạch can thiệp Nhi, Trung tâm Sơ sinh, Trung tâm Hồi sức cấp cứu… đồng thời phát triển các chuyên khoa sâu như vi phẫu, bệnh lý chuyển hóa di truyền…

Bệnh viện cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, hợp tác viện - trường, công tác bảo hiểm y tế… đảm bảo quyền lợi cho người bệnh”, bác sĩ Minh nói.

Tân Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng cam kết tuân thủ nghiêm các công tác mua sắm, đấu thầu, thực hiện tốt hoạt động tự chủ tài chính, thu chi, đảm bảo đời sống cho nhân viên y tế đơn vị.

Bệnh viện Nhi đồng 1 là cơ sở y tế chuyên khoa Nhi tuyến cuối tại khu vực phía Nam (Ảnh: Hoàng Lê).

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc tiền nhiệm gửi lời cảm ơn các cơ quan quản lý, đặc biệt là Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đã hỗ trợ cho bệnh viện trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc xây dựng các khối nhà điều trị.

Song song đó, Sở Y tế cũng rất quan tâm đến công tác chuyên môn của bệnh viện.

Ông Hùng cũng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, chuyên gia đầu ngành đã đồng hành, cùng lãnh đạo các khoa phòng đã cùng ông trải qua những giai đoạn khó khăn nhất để từng bước xây dựng, phát triển bệnh viện.

“Tôi xin chúc mừng đồng chí Ngô Ngọc Quang Minh, là người rất xứng đáng khi đã về bệnh viện công tác gần 30 năm, làm Phó giám đốc 8 năm; đã trải qua những "cuộc chiến nóng", từng trong ban giám đốc bệnh viện dã chiến Củ Chi (giữa đại dịch Covid-19).

Hy vọng, sự lãnh đạo của bác sĩ Minh và sự hỗ trợ của các trưởng khoa phòng sẽ tiếp tục đưa bệnh viện phát triển hơn”, Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1997. Ông có gần 3 thập kỷ gắn bó với Bệnh viện Nhi đồng 1 và từng trải qua nhiều vị trí, trong đó có chức Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

Năm 2017, TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 và công tác ở vị trí này đến nay.