Đề xuất miễn viện phí sớm cho người ung thư: Giám đốc BV tuyến cuối nói gì?

Tỷ lệ mắc ung thư gia tăng, nhiều người phát hiện bệnh trễ

Trao đổi với phóng viên tại Hội thảo Phòng chống Ung thư TPHCM lần thứ 28, diễn ra các ngày 4-5/12, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, hơn một thập kỷ qua, các số liệu ước tính toàn cầu cho thấy tỷ lệ mắc ung thư liên tục gia tăng.

Việt Nam không nằm ngoài xu hướng trên. Đến năm 2020, tỷ lệ mắc ung thư ở nước ta ước đạt khoảng 140 ca trên 100.000 dân, và bước sang năm 2025 dự báo sẽ tiếp tục tăng. Trong đó, ung thư tuyến giáp đứng đầu nhóm ung thư mới mắc.

Riêng tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, nếu năm 2024 nơi này tiếp nhận khoảng 880.000 lượt bệnh nhân, thì sang năm 2025 đã lên hơn 1,08 triệu lượt bệnh nhân.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM trả lời câu hỏi của báo chí (Ảnh: Hoàng Lê).

Có nhiều nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này. Thứ nhất, niềm tin vào khả năng điều trị ung thư ngày càng cao. Thứ hai, đời sống cải thiện giúp người dân quan tâm hơn đến sức khỏe.

Và thứ ba, việc giao thông - di chuyển giữa các địa phương thuận lợi hơn, giúp bệnh nhân ở những tỉnh xa dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu tại TPHCM.

Dù vậy, theo bác sĩ Tuấn, tỷ lệ bệnh nhân ung thư đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn còn cao, kéo theo chi phí điều trị tăng lên và hiệu quả điều trị giảm. Nguyên nhân chủ yếu là thói quen chỉ đi khám khi bệnh đã xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Vì vậy, TPHCM đang đẩy mạnh mô hình tầm soát ung thư định kỳ. Riêng tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, dự kiến trong tháng 12 đơn vị sẽ đưa vào hoạt động 2 khu vực khám sàng lọc ung thư, để người chưa có triệu chứng vẫn được khám sàng lọc bằng các gói tầm soát chuyên sâu.

Về điều trị, nhờ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã có nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống xạ trị thế hệ mới, máy chụp cắt lớp công nghệ cao, hệ thống PET/CT… Các kỹ thuật điều trị nhắm đích, miễn dịch, xạ trị chính xác cao chuẩn quốc tế cũng được triển khai rộng rãi.

Người dân chờ thực hiện chụp chiếu hình ảnh tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh viện cũng tăng cường phẫu thuật nội soi ung thư nhằm giảm xâm lấn, hạn chế tổn thương mô lành và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn. Đến nay, đơn vị đã làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị một số loại ung thư, triển khai can thiệp mạch trong ung thư gan nguyên phát.

Đề xuất miễn viện phí sớm cho bệnh nhân ung thư có hợp lý?

Mới đây, nhiều đại biểu Quốc hội đã kiến nghị nhiều chính sách đột phá về y tế, trong đó có đề xuất miễn viện phí sớm cho bệnh nhân nghèo mắc ung thư, không đợi đến năm 2030.

Nhận định về đề xuất này, TS.BS Diệp Bảo Tuấn cho rằng chủ trương tầm soát và khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần cho toàn dân, trong đó có bệnh nhân ung thư là hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa quan trọng, không chỉ với ngành y.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, ông Tuấn cho rằng cần chuẩn bị kỹ về nhân lực, trang thiết bị và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế tuyến tỉnh, nhằm tránh quá tải tại các bệnh viện lớn ở TPHCM.

"Tôi nghĩ nên có hướng triển khai khám sức khỏe chung, sau đó áp dụng cụ thể cho từng nơi và các tuyến tỉnh, để làm sao tránh phải tập trung vào bệnh viện tuyến trên", bác sĩ Tuấn nói.

Người dân đóng viện phí tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Liên quan đến thuốc trị ung thư Pembroria do Nga sản xuất được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành gần đây, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM chia sẻ, một loại thuốc để được cấp phép đều sẽ trải qua nghiên cứu một cách cẩn thận.

Do đó, bệnh viện sẽ tiến hành đấu thầu loại thuốc trên theo quy định, và nếu trúng thầu sẽ đưa vào sử dụng như các thuốc điều trị khác.

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, thuốc Pembroria không phải là hoạt chất mới. Trước đó, Việt Nam từng cấp phép nhiều thuốc khác do Nga sản xuất, và cũng đều cho kết quả tốt khi sử dụng điều trị.

"Bệnh viện Ung bướu TPHCM gần như có đầy đủ các thuốc điều trị ung thư thương mại hiện hành, chuẩn mực trên thế giới, miễn là được Bộ Y tế cấp phép", TS.BS Diệp Bảo Tuấn khẳng định.