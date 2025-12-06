Bệnh viện Đức Giang đưa AI vào mọi quy trình khám chữa bệnh

"Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc áp dụng AI vào hoạt động khám chữa bệnh và quản trị bệnh viện là xu thế tất yếu. Việc ứng dụng nhiều giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán X-quang, CT, hỗ trợ điều trị và quản lý dữ liệu đang mang lại những hiệu quả tích cực", PGS Tùng chia sẻ tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) AI - IoT - CĐS, diễn ra chiều 5/12.

Người dân làm thủ tục khám với các kiốt điện tử, rút ngắn thời gian chờ đợi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo PGS Tùng, với việc vận hành CLB AI - IoT - CĐS, các bác sĩ và kỹ sư được kết nối trong quá trình thí điểm AI trong chẩn đoán và điều trị, tạo nền móng cho mô hình bệnh viện thông minh lấy người bệnh làm trung tâm.

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là một trong ba đơn vị được Sở Y tế Hà Nội chọn thí điểm ứng dụng AI vào khám, chữa bệnh, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và đặt bệnh nhân làm trung tâm.

PGS Tùng cho biết, CLB sẽ tiến hành khảo sát HIS - PACS - RIS (tích hợp ba hệ thống) để tạo nên quy trình chẩn đoán, điều trị khép kín, giúp bệnh viện vận hành nhanh, chuẩn, hạn chế sai sót, phục vụ chuyển đổi số y tế.

Bệnh viện cũng khảo sát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về AI trong chẩn đoán hình ảnh và quản lý - bước chuẩn bị xây dựng báo cáo kỹ thuật và phương án triển khai.

Tiếp đó, bệnh viện sẽ tập trung đào tạo AI trong X-quang và CT sọ não, thí điểm AI cho X-quang ngực và CT cấp cứu; theo dõi tốc độ xử lý, độ chính xác, sai số.

Theo PGS Tùng, việc ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm thời gian chờ cho người bệnh.

Theo Bộ Y tế, trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của AI đã mở ra nhiều cơ hội lớn trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là tại Việt Nam.

Việc ứng dụng AI vào hệ thống khám, chữa bệnh không chỉ giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị mà còn tối ưu hóa quy trình quản lý bệnh viện, góp phần giảm tải cho đội ngũ nhân viên y tế và nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Ứng dụng AI là một trong những giải pháp trọng tâm trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Không chỉ hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện, AI còn mở ra cơ hội đột phá trong phát triển y học chính xác, y tế từ xa và cá nhân hóa điều trị.

Đến nay, nhiều bệnh viện đã ứng dụng AI vào quản trị bệnh viện, hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.