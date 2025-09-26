Bệnh viện Việt Đức triển khai bệnh án điện tử: Bác sĩ, bệnh nhân hưởng lợi

Ngày 26/9, Bệnh viện Việt Đức công bố triển khai bệnh án điện tử, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh và hiện đại theo định hướng của Bộ Y tế.

Theo TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, bệnh án điện tử không đơn thuần là scan từ bệnh án giấy thành các tệp dữ liệu, quan trọng hơn, nó được đấu nối vào phần mềm quản lý bệnh viện.

TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Thảo My).

"Điều này đặc biệt có ý nghĩa, từ các bệnh án điện tử, hệ thống lọc dữ liệu có thể đánh giá được mô hình bệnh tật đang biến chuyển như thế nào, để bệnh viện kịp thời có định hướng, có kế hoạch mua sắm đấu thầu để đáp ứng nhu cầu điều trị", TS Hùng nói.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, ý nghĩa của bệnh án điện tử rất lớn, vì thế, bệnh viện triển khai từng bước, chắc chắn, đưa vào sử dụng chính thức mang lại nhiều lợi ích cho cả bác sĩ, bệnh nhân.

Trước đó, khi các bệnh viện chưa chuyển đổi số, áp dụng bệnh án giấy, mỗi người bệnh khi đến viện khám, thời gian phải chờ đợi chiếm rất lớn so với thời gian được thực khám. Người bệnh phải xếp hàng lấy số, xếp hàng nộp tiền, rồi lại xếp hàng chờ khám.

Người dân có thể đặt lịch khám qua tổng đài, website bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khi ứng dụng chuyển đổi số, bệnh nhân đăng kí khám qua lịch hẹn; kết quả trả về phòng khám ban đầu trên hệ thống... đã giảm rất nhiều thời gian chờ đợi cho người bệnh.

"Điều này bệnh nhân và bác sĩ đều hưởng lợi. Bác sĩ có thêm thời gian để có thể tư vấn kỹ cho người bệnh, bác sĩ nắm tổng thể về bệnh lý của bệnh nhân, kể cả trong trường hợp người bệnh không mang hồ sơ khám bệnh cũ.

Áp dụng chuyển đổi số, việc thanh toán cũng được thuận lợi, thậm chí con cái có thể thanh toán trước gói khám cho cha mẹ. Bệnh nhân đến viện khám, lỡ quên giấy tờ cũng không phải lo lắng, chỉ với một cái điện thoại, thậm chí chỉ có vân tay vẫn có thể có thông tin để thực hiện khám chữa bệnh", TS Hùng nói.

Toàn bộ kết quả khám đều được đẩy về điện thoại cá nhân của người bệnh, hệ thống của bác sĩ. Ngay cả khi người bệnh khám nửa chừng vì lý do nào đó không tiếp tục cuộc khám, tất cả dữ liệu vẫn được trả về cho người bệnh đầy đủ.

Bệnh viện áp dụng quy trình chặt chẽ, đảm bảo bảo mật các dữ liệu người bệnh (Ảnh: Thảo My).

"Bệnh án điện tử không chỉ là công cụ quản lý thông tin y tế hiện đại mà còn là bước đột phá giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm tải thủ tục hành chính, đảm bảo tính bảo mật, chính xác và an toàn trong quá trình điều trị.

Với hệ thống này, người bệnh sẽ được hưởng nhiều tiện ích hơn, trong khi đội ngũ y tế có thêm công cụ hiệu quả để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Chúng tôi đảm bảo quy định về chữ ký số, đảm bảo tuyệt đối vấn đề lưu trữ dữ liệu bệnh án điện tử, đảm bảo quyền lợi, bảo mật cho người dân", Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẳng định.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội đánh giá cao sự chặt chẽ và việc tuân thủ đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong quá trình triển khai bệnh án điện tử

TS Hùng thông tin thêm, sắp tới viện triển khai trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên theo từng cấp độ vì trong ngành y, không gì có thể thay thế con người.