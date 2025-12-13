Tái hẹp 99% mạch vành sau đặt stent do ngưng uống thuốc điều trị

Không tuân thủ điều trị sau đặt stent - Người bệnh bị tái hẹp mạch vành nghiêm trọng

Ông T. (82 tuổi, Hà Nội) từng trải qua nhồi máu cơ tim và được đặt stent động mạch vành cách đây 9 năm. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn phải chung sống với nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, rối loạn mỡ máu và suy giảm chức năng thận - những yếu tố làm bệnh mạch vành tiến triển phức tạp hơn.

Sau lần can thiệp đầu tiên, ông duy trì dùng thuốc đều đặn và tái khám đầy đủ. Thế nhưng trong 3 tháng gần đây, vì nghĩ sức khỏe đã ổn định nên ông lơ là việc sử dụng thuốc. Sau một thời gian ngắn, cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo.

Ông cho biết khoảng một tuần gần đây, thỉnh thoảng lại thấy đau tức ngực trái nhẹ, kéo dài vài phút rồi tự hết - triệu chứng điển hình của tái hẹp mạch vành nhưng dễ khiến người bệnh chủ quan bỏ qua. Tuy nhiên, hai ngày trước nhập viện, cơn đau tăng dần về mức độ và tần suất, dữ dội hơn khiến ông lo lắng.

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc, kết quả chụp CT 2.560 lát cắt cho thấy tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều so với biểu hiện ban đầu: mảng xơ vữa lan rộng gây hẹp nặng đoạn đầu động mạch liên thất trước và gần như làm tắc hoàn toàn lòng stent cũ. Đây là dấu hiệu cho thấy nguy cơ biến chứng tim mạch cấp tính có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không được can thiệp kịp thời.

Vị trí hẹp khít trong lòng stent cũ của ông T trên hình chụp CT mạch vành 2.560 lát cắt (Ảnh: BVCC).

ThS.BS Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh, cho biết: “Tuyến đường chính đưa máu nuôi tim đã bị bít tắc gần như hoàn toàn. Nếu không can thiệp kịp thời và triệt để, bệnh nhân có thể nhanh chóng rơi vào nhồi máu cơ tim cấp, rối loạn nhịp nguy hiểm hoặc suy tim tiến triển”.

Chiến lược kép: Đặt stent kết hợp nong bóng phủ thuốc can thiệp ca tái hẹp phức tạp

Kết quả chụp mạch vành qua da trước can thiệp cho thấy mức độ tổn thương của ông T. nghiêm trọng hơn dự kiến. Lòng stent cũ tái hẹp tới 99%, trong khi đoạn mạch phía trước vị trí đặt stent cũng hẹp khoảng 90%, khiến dòng máu nuôi tim bị chậm đáng kể.

Theo ThS.BS Nguyễn Đình Công, với tình trạng tái hẹp stent nặng như vậy, việc đặt thêm stent là lựa chọn đầy rủi ro. “Nếu chồng thêm stent, thành mạch sẽ dày lên, lòng mạch nhỏ lại, nguy cơ hình thành huyết khối và tái hẹp rất cao. Đồng thời, nhiều lớp stent có thể ảnh hưởng đến dòng chảy của các nhánh mạch vành lân cận. Ngoài ra, tổn thương nằm ở đoạn gần - nơi mạch máu có kích thước lớn - khiến kỹ thuật nong bóng thông thường khó đạt hiệu quả tối ưu”, bác sĩ Công phân tích.

Đối mặt tổn thương phức tạp, ê-kíp can thiệp đã lựa chọn chiến lược “kép”, kết hợp hai kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả tối đa. Cụ thể, bác sĩ đặt stent tái thông đoạn gần nhằm khôi phục dòng chảy chính, sau đó sử dụng bóng phủ thuốc cho đoạn xa để mở rộng lòng stent cũ. Thuốc phủ được giải phóng tại chỗ giúp hạn chế tăng sinh xơ vữa - nguyên nhân hàng đầu gây tái hẹp.

Chiến lược này không chỉ xử lý triệt để vị trí tắc nghẽn mà còn giảm nguy cơ tái hẹp mạch vành có thể xảy ra trong tương lai, đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân cao tuổi và có nhiều bệnh nền như ông T.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành can thiệp cho ông T (Ảnh: BVCC).

Sau điều trị, ông T hết đau ngực, cơ thể nhẹ nhõm và sinh hoạt bình thường. Người bệnh đủ điều kiện ra viện sau 3 ngày điều trị nội trú và được dặn dò tuyệt đối tuân thủ điều trị tại nhà.

Người bệnh được thăm khám sức khỏe kỹ càng sau can thiệp (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Công nhấn mạnh, sau can thiệp mạch vành, người bệnh cần dùng thuốc kháng ngưng tập tiểu cầu và các thuốc khác theo chỉ định (tùy tình trạng và bệnh lý kèm theo) giúp hồi phục chức năng tim và duy trì hiệu quả lâu dài. Việc ngưng thuốc sớm, đặc biệt trong 3-6 tháng đầu, có thể làm tăng nguy cơ tái tắc động mạch vành, dẫn đến tái nhồi máu cơ tim, suy tim, thậm chí tử vong.