Người đàn ông nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn tiết canh dê

Sáng 12/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin về trường hợp bệnh nhân T.T.H. (55 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang trong tình trạng nguy kịch, nghi nhiễm khuẩn huyết và liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn tiết canh dê.

Bệnh nhân T.T.H. nhập viện vào trưa 10/1, trong tình trạng sốt cao, đau đầu, nói ngọng, đau nhức mỏi toàn thân, kèm theo nhiều nốt xuất huyết dưới da ở vùng tay, chân và bụng. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy dấu hiệu nhiễm trùng, tăng men gan và được theo dõi suy thận cấp.

Trước diễn biến nặng của bệnh, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp và chuyển bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì sự sống.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân được theo dõi nhiễm khuẩn huyết, chưa loại trừ khả năng nhiễm liên cầu khuẩn lợn, kèm theo viêm gan và suy thận.

Theo thông tin từ người nhà, bệnh nhân có tiền sử viêm gan B và đã ăn tiết canh dê khoảng 10 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng.

Do tình trạng sức khỏe rất nặng, bệnh nhân T.T.H. đã được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị chuyên sâu.