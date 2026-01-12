Tập luyện cường độ cao 6 buổi một tuần, cô gái 23 tuổi mất kinh

Một cô gái 23 tuổi tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ việc mất kinh nguyệt do tập luyện thể dục cường độ cao và giảm cân quá nhanh.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút khoảng 15 triệu lượt tương tác.

Tập luyện quá mức có thể làm rối loạn nội tiết, khiến hormone sinh dục suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản (Ảnh minh họa: South China Morning Post).

Theo City Express, cô gái cho biết mình tập thể dục 6 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng hơn 1 giờ. Sau vài tháng duy trì chế độ này, cô phát hiện lượng kinh nguyệt giảm dần, kỳ kinh gần nhất chỉ kéo dài khoảng 2 giờ. Thời gian gần đây, cô gái thậm chí còn không có kinh nguyệt nên đã đi khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ bất ngờ phát hiện nồng độ hormone sinh dục của cô suy giảm đến mức tương đương phụ nữ 50 tuổi.

"Các bác sĩ cũng cho hay tôi có những triệu chứng rõ ràng của suy thận. Tôi cần phải ngừng tập luyện ngay và uống rất nhiều loại thuốc Đông y để điều hòa cơ thể", cô gái giấu tên cho biết.

Trước đó, cô gái này từng nặng 65kg do ăn uống không kiểm soát và bắt đầu tập luyện với cường độ cao để giảm cân. Dù từng có thời gian nghỉ tập một tháng vì nhập viện, chu kỳ kinh nguyệt khi đó vẫn tương đối đều đặn. Tuy nhiên, sau giai đoạn tập luyện liên tục, tình trạng vô kinh xuất hiện kèm theo mất ngủ kéo dài.

Theo bác sĩ Fan Yibing, chuyên gia Sản phụ khoa tại Bệnh viện Zhongshan (Chiết Giang), đây là trường hợp vô kinh do tập thể dục, xảy ra khi lượng năng lượng tiêu hao vượt xa năng lượng nạp vào.

"Khi cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, não bộ sẽ tạm thời ức chế chức năng sinh sản để duy trì sự sống. Cơ thể dần hạn chế tiết hormone sinh dục, quá trình rụng trứng cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng kinh nguyệt không đều, thậm chí vô kinh”, bác sĩ Fan giải thích.

Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ mỡ cơ thể của phụ nữ nên duy trì ở mức trên 17% để đảm bảo chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Ngược lại, tỷ lệ mỡ quá cao (trên 32%) cũng có thể gây rối loạn nội tiết và bất thường kinh nguyệt.

Trong khi đó, bác sĩ Liu Haiyuan, Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Bắc Kinh cũng cảnh báo việc giảm hơn 15kg trong thời gian ngắn có thể làm tăng nguy cơ vô kinh. Ông cũng khuyến cáo phụ nữ không tự ý sử dụng các sản phẩm chứa hormone nữ vì có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Đối với trường hợp cô gái 23 tuổi nêu trên, bác sĩ Liu đề xuất bệnh nhân ngừng tập luyện cường độ cao trong 2-3 tháng, sau đó chỉ nên tập 3-4 buổi/tuần với các hình thức vận động nhẹ nhàng, thư giãn như yoga để cơ thể phục hồi cân bằng nội tiết.