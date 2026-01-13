Nữ điều dưỡng chết não hiến tạng, đem lại sự sống cho nhiều người bệnh

Ngày 12/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa triển khai ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế.

Trước đó, nữ điều dưỡng bị đột quỵ chảy máu não. Dù được các bác sĩ can thiệp ngay lập tức, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, có xu hướng xấu đi và được chẩn đoán chết não.

Ban vận động hiến tạng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã giải thích và vận động gia đình người bệnh hiểu về khả năng hiến tạng cứu nhiều ca bệnh nguy kịch.

Các y bác sĩ dành phút mặc niệm tri ân nữ điều dưỡng chết não hiến tạng (Ảnh: Mai Chi).

Ngày 12/1, sau 3 lần chẩn đoán bệnh nhân chết não, gia đình người bệnh đã đồng ý hiến tạng để hồi sinh nhiều sự sống khác.

Từ nguồn tạng hiến của nữ điều dưỡng, các bác sĩ đã ghép gan cho bệnh nhân nam 36 tuổi được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan; ghép thận cho hai bệnh nhân thận mạn gồm một bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang từng ngày chờ đợi ánh sáng.

Ngay sau mổ, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình chuyên sâu. Hiện tại sức khỏe của cả 3 bệnh nhân ghép đều đã ổn định tỉnh táo, tự thở tốt.

Từ nguồn tạng hiến, các bác sĩ đã thực hiện một ca ghép gan, 2 ca ghép thận (Ảnh: Mai Chi).

PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh nhân được ghép gan chức năng hồi phục tốt. Hai bệnh nhân ghép thận chức năng thận cũng hoạt động tốt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện 665 ca ghép thận, 319 ca ghép gan, 8 ca ghép tim, 4 ca ghép phổi, 1 ca ghép tụy, 34 ca ghép giác mạc và 4 ca ghép chi thể.

Các ca ghép được thực hiện với tỉ lệ thành công và thời gian sống sau ghép tương đương các nước tiên tiến trên thế giới, mang lại nhiều giá trị khoa học và giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hiến - ghép tạng.

Để nối dài thêm những sự sống, việc nâng cao năng lực phát hiện và quản lý bệnh nhân hiến tạng chết não tiềm năng giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển ghép tạng của bệnh viện.

Theo TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mỗi trường hợp được phát hiện kịp thời, quản lý đúng quy trình không chỉ mở rộng cơ hội cứu sống người bệnh nặng, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của thông điệp “cho đi là còn mãi”.

Hiện tại, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có nhiều nhân viên y tế đăng ký hiến mô tạng, thể hiện tâm nguyện cho đi để mãi mãi trường tồn.