Nhiều khách sạn, nhà hàng ở Đà Nẵng nói không với thuốc lá

Ngày 26/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra sự kiện hưởng ứng “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng” do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức.

Các đại biểu nhấn nút triển khai “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng" (Ảnh: L.H).

Bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, khói thuốc lá đe dọa đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và môi trường.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó khoảng 1,3 triệu người là nạn nhân của hút thuốc thụ động - những người không hút thuốc, nhưng vẫn phải hít khói thuốc từ người khác.

"Tại Việt Nam, mỗi năm có đến 103.000 ca tử vong mỗi năm (trung bình gần 290 ca mỗi ngày) vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đằng sau mỗi con số ấy là một gia đình chịu mất mát, là những giọt nước mắt của người thân, là nỗi đau khó bù đắp.

Không chỉ tước đi sức khỏe và sinh mạng, thuốc lá còn để lại gánh nặng kinh tế nặng nề cho quốc gia từ chi phí điều trị, mất năng suất lao động, đến thiệt hại do cháy nổ, ô nhiễm môi trường", bà Hải nhấn mạnh.

Chuyên gia này cho biết, ước tính của Hội Kinh tế y tế năm 2022 mỗi năm Việt Nam thiệt hại kinh tế lên tới 108 nghìn tỷ đồng để chi cho việc điều trị, chăm sóc và năng suất lao động bị mất đi vì tử vong và các bệnh do thuốc lá gây ra.

Trong ngành du lịch - dịch vụ, khói thuốc còn làm giảm giá trị không gian, chất lượng dịch vụ và hình ảnh chuyên nghiệp của cơ sở kinh doanh, làm mất đi ấn tượng tốt đẹp trong mắt du khách.

Theo bà Hải, mỗi tấm biển “Cấm hút thuốc” không chỉ là một quy định hành chính, mà còn là một lời nhắn gửi về sự tôn trọng và văn minh, bảo vệ sức khỏe khách du lịch, nhất là với Đà Nẵng - một trong những thành phố du lịch lớn - mỗi năm đón khoảng 8-9 triệu lượt khách, trong đó có trên 2 triệu khách quốc tế.

Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá kỳ vọng, chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Song song đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình y tế, văn hóa, giáo dục và du lịch của địa phương.

Đối với các chủ cơ sở khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan du lịch, việc chủ động xây dựng nội quy “Cấm hút thuốc”, bố trí biển báo rõ ràng, đào tạo nhân viên ứng xử khéo léo, văn minh với khách hàng là hết sức quan trọng.

Tại sự kiện, ông Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng luôn xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Phòng, chống tác hại của thuốc lá được xem là một trong những nội dung quan trọng của công tác y tế dự phòng, là một phần của chiến lược xây dựng “Thành phố khỏe mạnh - Thành phố đáng sống”.

Ông Bình cho biết, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống tác hại thuốc lá.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc trong bệnh viện, cơ sở y tế, trường học và cộng đồng; phối hợp với các ngành, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông để nhân rộng mô hình “Đơn vị không khói thuốc”, “Khách sạn, nhà hàng xanh, sạch, thân thiện”.