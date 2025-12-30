Bệnh viện giữa khu đất vàng ở TPHCM sẽ có thêm 2 tòa nhà trăm tỷ

Thông tin được PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ tại lễ công bố quyết định sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định diễn ra chiều 30/12.

"Hội đồng Nhân dân TPHCM đã thông qua vốn trung hạn 2026-2030 để đầu tư hai khối nhà mới tại cơ sở 2, mỗi khối cao 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng vốn khoảng 650-750 tỷ đồng/khối.

Tầm nhìn đến năm 2030, cơ sở này sẽ trở thành bệnh viện nội thành hiện đại, tinh gọn, chuyên biệt với các dịch vụ tập trung vào thế mạnh như cấp cứu chuyên sâu, khám chữa bệnh chất lượng cao và điều trị trong ngày", bác sĩ Hải phát biểu.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trước đây là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Ảnh: BV).

Theo đó, cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tọa lạc tại số 125 Lê Lợi, ngay đối diện chợ Bến Thành, vị trí trung tâm bậc nhất TPHCM. Trước khi sáp nhập, đây là cơ sở khám và điều trị của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, cơ sở 2 sẽ phát triển theo ba trụ cột chính, hướng tới trở thành bệnh viện đa khoa tuyến chuyên sâu ngay giữa trung tâm thành phố.

Trung tâm cấp cứu chuyên sâu

Tận dụng vị trí chiến lược tại trung tâm TPHCM, cơ sở 2 sẽ triển khai mô hình SAMU của Pháp với xe cấp cứu chuyên dụng như ICU lưu động, đưa bác sĩ đến hiện trường để xử trí, điều trị ban đầu.

Bệnh viện định hướng thành lập trung tâm chấn thương và triển khai kỹ thuật ECMO (hồi sức tim phổi ngoài cơ thể) trong cấp cứu ngoại viện. Cơ chế báo động đỏ liên viện với cơ sở 1 và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ giúp rút ngắn thời gian cấp cứu cho người dân và du khách.

Dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao

Bên cạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT với đầy đủ chuyên khoa, bệnh viện sẽ đẩy mạnh dịch vụ cao cấp và quốc tế, đặc biệt phục vụ du khách và người nước ngoài tại khu vực trung tâm.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Diệu Linh).

Mô hình điều trị trong ngày

Đây là lợi thế vượt trội của cơ sở 2, tập trung ba hình thức: phẫu thuật trong ngày với kỹ thuật ít xâm lấn, bệnh nhân có thể xuất viện trong cùng ngày; bệnh viện trong ngày cho các chương trình chăm sóc theo kế hoạch như tập phục hồi chức năng hay truyền hóa chất; và đơn vị điều trị ngoại trú ban ngày cho các ca cấp cứu ổn định, theo dõi vài giờ rồi xuất viện.

Cả ba trụ cột đều được xây dựng trên nền tảng đào tạo, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện nội thành hiện đại, tinh gọn và chuyên biệt vào năm 2030.

Tại buổi lễ, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho hay, sự kiện sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định là một trong hai dấu mốc lớn vào ngày 1/1/2026 của TPHCM.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc sáp nhập 2 bệnh viện có thể giúp nâng cao chất lượng y tế thành phố, giúp người dân tiếp cận y tế chất lượng cao (Ảnh: Diệu Linh).

Từ thời điểm này, cơ sở y tế tại số 125 Lê Lợi chính thức trở thành một cơ sở khám chữa bệnh thuộc tầng chuyên sâu. Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, việc sáp nhập này không đơn thuần là thay đổi hành chính mà là giải pháp mang tầm chiến lược ngành, phát huy tối đa nguồn lực sẵn có, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển lâu dài.

"Nếu như Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ được quy hoạch bổ sung thêm một cơ sở y tế mới ở vùng biển đảo của thành phố, thì Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi được quy hoạch như một bệnh viện đa khoa giữ vai trò gia cố, cung cấp điều trị cấp chuyên sâu ngay giữa lòng trung tâm thành phố", ông Thượng phát biểu.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu triển khai hệ thống cấp cứu thảm họa với kỹ thuật chuyên sâu, gắn kết Trung tâm Cấp cứu 115.