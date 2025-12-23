Thai phụ mất con ở Trường Sa được cấp cứu trên chuyến bay 14 giờ đặc biệt

Ngày 23/12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đêm qua (22/12) máy bay trực thăng EC225 (Binh đoàn 18) phối hợp cùng Tổ cấp cứu đường không của đơn vị đã có một chuyến bay cấp cứu kéo dài đến 14 giờ, khi phải xử trí 2 bệnh nhân nặng tại các đảo khác nhau của đặc khu Trường Sa.

Cấp cứu sản khoa nguy kịch tại đảo Sinh Tồn

Bệnh nhân thứ nhất là chị H. (34 tuổi), sinh sống tại đảo Sinh Tồn, đang mang thai tuần thứ 20. Khoảng 14h ngày 21/12, bệnh nhân xuất hiện ra máu âm đạo lượng ít, và 5 giờ sau bị đau bụng tăng dần, xuất hiện cơn gò tử cung.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá Đảo Sinh Tồn và được tham vấn chuyên môn từ xa qua điện thoại với Bệnh viện Quân y 175, song song với việc điều trị bằng thuốc chống co thắt và cầm máu.

Nhưng đến 23h25 cùng ngày, người phụ nữ diễn biến chảy máu nhiều kèm dịch nhầy hồng, cổ tử cung mở 2cm, mạch và huyết áp bất thường, siêu âm không ghi nhận tim thai.

Thai phụ nguy kịch tại đảo Sinh Tồn được các y bác sĩ chăm sóc sức khỏe (Ảnh: BV).

Lúc này, Bệnh viện Quân y 175 đã triệu tập các chuyên gia hội chẩn với quân y ở đảo Sinh Tồn rạng sáng ngày 22/12. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi sẩy thai tiến triển trên nền mang thai lần 2, nguy cơ băng huyết, sốc mất máu rất cao, cần vận chuyển cấp cứu khẩn cấp về đất liền.

Trước tình huống nguy kịch, Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo và xin ý kiến Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), triển khai phương án cấp cứu đường không, tranh thủ thời gian vàng cứu mạng thai phụ.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 6h ngày 22/12, trực thăng của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Trường Sa cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm kíp trưởng, tăng cường kíp cấp cứu chuyên khoa Phụ sản.

Đến 12h cùng ngày, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại đảo Sinh Tồn. Qua thăm khám và siêu âm, bệnh nhân được xác định thai lưu, chảy máu nhiều. Ê-kíp bác sĩ sản khoa và hồi sức cấp cứu đã xử trí lấy thai lưu và cấp cứu tích cực cho bệnh nhân.

Các bác sĩ cũng mang sẵn máu dự trù cấp cứu, hai khối hồng cầu và huyết tương tươi chuẩn bị cho tình huống truyền máu tại đảo. “Sau hơn 90 phút xử trí tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định đủ điều kiện vận chuyển lên máy bay”, thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Hữu, khoa Phụ sản cho biết.

Bệnh nhân được khẩn trương đưa lên trực thăng để vận chuyển về đất liền (Ảnh: BV).

Bất ngờ tiếp nhận thêm bệnh nhân chấn thương sọ não

Trong quá trình bay ra cấp cứu thai phụ trên, Tổ cấp cứu đường không tiếp tục nhận được thông tin từ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn về bệnh nhân tên P. (33 tuổi) bị chấn thương sọ não.

Qua thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán chấn động não, theo dõi máu tụ nội sọ, có chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không về đất liền điều trị.

Mặc dù chưa có kế hoạch ban đầu, song với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, được sự đồng ý của cấp trên, kíp cấp cứu đã quyết định vận chuyển đồng thời cả hai bệnh nhân trên cùng một chuyến bay.

“Do bệnh nhân chấn thương sọ não, chúng tôi buộc phải bay thấp hơn bình thường, kéo dài thời gian chuyến bay. Trong suốt quá trình vận chuyển, kíp cấp cứu phải theo dõi sát diễn biến của cả hai bệnh nhân để bảo đảm an toàn tuyệt đối”, đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch chia sẻ.

Hai bệnh nhân được trực thăng đưa về đất liền an toàn (Ảnh: BV).

Dù chuyến bay kéo dài, phải tiếp cận và xử trí hai bệnh nhân nguy kịch tại hai đảo khác nhau, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổ bay Binh đoàn 18 và Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, cả hai bệnh nhân đã được đưa về đất liền an toàn, hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175 lúc 19h30 ngày 22/12.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu để khẩn trương thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và triển khai điều trị.

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh, đơn vị luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân - đặc biệt ở những địa bàn xa, khó khăn - là trách nhiệm chính trị và mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc - chiến sĩ.