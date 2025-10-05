Bác sĩ thẩm mỹ Hồ Phi Nhạn lại bị xử phạt vì nhiều sai phạm ở TPHCM

Hình ảnh bác sĩ Hồ Phi Nhạn sửa mũi cho khách hàng xuất hiện nhiều trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: PN).

Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Sở Y tế TPHCM) vừa công bố các quyết định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, từ ngày 23/9 đến ngày 25/9.

Trong đó, có trường hợp của ông Hồ Phi Nhạn, bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tạo hình - Thẩm mỹ (vi phạm tại địa chỉ 126 Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TPHCM).

Bác sĩ Hồ Phi Nhạn bị phát hiện các lỗi: Lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo quy định; Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động liên quan.

Với các vi phạm trên, bác sĩ Hồ Phi Nhạn bị xử phạt 37 triệu đồng; bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thời hạn 2 tháng; buộc tháo gỡ, xóa các quảng cáo sai phạm.

Cũng tại địa chỉ nêu trên, Công ty TNHH NOSELAB bị phát hiện 4 hành vi sai phạm. Thứ nhất, không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Thứ hai, hoạt động không có biển hiệu theo quy định.

Thứ ba, niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh. Thứ tư, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định.

Với các lỗi đã nêu, Công ty TNHH NOSELAB bị cơ quan chức năng xử phạt 24 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thời hạn 3 tháng.

Trước đó, vào năm 2023, báo Dân trí từng đăng tải các phản ánh của bệnh nhân đến gặp bác sĩ Hồ Phi Nhạn làm đẹp tại thẩm mỹ viện Natural (đường Lê Hồng Phong, quận 10 cũ), sau khi thấy thông tin quảng cáo thay đổi diện mạo hấp dẫn từ các clip trên TikTok.

Tuy nhiên khi thực hiện, khách hàng lại bị chuyển đến cơ sở khác, sau đó lâm vào biến chứng thẩm mỹ nặng, phải nhập viện điều trị lâu dài.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên, Thanh tra Sở Y tế TPHCM (cũ) đã vào cuộc điều tra và phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở của bác sĩ Hồ Phi Nhạn.

Tháng 4/2023, bác sĩ Hồ Phi Nhạn bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt 94,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động thẩm mỹ viện Natural 18 tháng, tịch thu tang vật vi phạm, đồng thời buộc tháo gỡ các quảng cáo sai phạm.