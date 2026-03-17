Phòng sinh không chỉ là nơi một đứa trẻ chào đời, ở đó còn có những khoảnh khắc rất thật của tình yêu, trách nhiệm và cả những áp lực mà nhiều cặp vợ chồng phải đối diện.

Với hơn 15 năm làm bác sĩ sản phụ khoa, TS.BS Phan Chí Thành - Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ông đã chứng kiến rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của các cặp vợ chồng trong phòng sinh.

Từ góc nhìn của một bác sĩ sản khoa, TS Phan Chí Thành cho rằng nhiều khi chính những thời điểm căng thẳng nhất quanh ca sinh mới cho thấy rõ cách các cặp vợ chồng quan tâm và đồng hành cùng nhau.

Bác sĩ Phụ sản: Đàn ông chỉ thực sự trưởng thành khi vợ "vượt cạn" (Video: Minh Nhật - Linh Chi - Khánh Vi).

Video: Linh Chi, Khánh Vi