Ba năm nội trú khắc nghiệt, "tủi thân, không dám đi chơi để ngủ bù"

Những ngày qua, video các bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội lựa chọn chuyên ngành trong ngày "Matching day" thu hút sự quan tâm.

Nhắc đến bác sĩ nội trú, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một hành trình gắn liền với sự nỗ lực và bền bỉ.

Đằng sau hào quang ấy là những câu chuyện chưa từng kể: những kỳ thi căng thẳng chỉ có một lần trong đời, những đêm trực trắng kéo dài và cả những kỷ niệm vui khiến hành trình ấy trở nên đáng nhớ.

Trong video này, chúng ta cùng lắng nghe Ths.BS Nội trú chuyên ngành Da liễu Hoàng Văn Tâm, người đã trải qua hành trình đầy thử thách bật mí những chuyện chưa từng kể và những bí mật rất đời thường trong cuộc sống của bác sĩ nội trú.

3 năm nội trú khắc nghiệt, "tủi thân, không dám đi chơi để ngủ bù"

Video: Linh Chi, Đoàn Thủy