Những y lệnh mang gánh nặng đời người ám ảnh bác sĩ ung thư (Video: Linh Chi - Khánh Vi - Bảo Ngọc).

Trong hành lang trắng của khoa ung bướu, bác sĩ đối diện với ánh mắt kiên định của người cha già, im lặng ký giấy xin về vì sợ mình là gánh nặng cho con cái.

Với người trẻ, một tờ chẩn đoán ung thư có thể khiến thiên chức làm mẹ, một điều bình thường với người khác lại trở nên xa vời.

Không ai dạy họ cách để làm quen với sự mất mát. Càng không ai dạy họ phải nói gì với người sắp ra đi. Bởi y học không chữa được mọi thứ. Và có những vết thương, nằm lại mãi trong lòng người mặc áo blouse trắng.

ThS.BS Nguyễn Duy Anh, chuyên gia điều trị ung thư, đã chia sẻ cùng phóng viên báo Dân trí về những y lệnh từng để lại ám ảnh trong sự nghiệp của ông.

Cũng vì những khoảnh khắc như thế, bất kỳ tín hiệu tiến bộ nào của y học đều được các bác sĩ dõi theo sát sao.

Tin tức về vaccine mARN cá nhân hóa - Enteromix của Nga vài ngày qua, vì vậy gây chú ý đặc biệt, nó chạm đúng kỳ vọng “đánh trúng đích, nhẹ gánh độc tính” của người bệnh và bác sĩ điều trị ung thư.

Vaccine Enteromix ra đời sau nhiều năm nghiên cứu phối hợp giữa Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về X-quang thuộc Bộ Y tế Nga với Viện Sinh học Phân tử Engelhardt thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS). Vaccine này tận dụng công nghệ mARN, tương tự như nền tảng cho phép phát triển vaccine Covid-19 nhanh chóng, để tạo ra phản ứng miễn dịch tùy chỉnh chống lại các tế bào ung thư. Theo đó, vaccine huấn luyện hệ thống miễn dịch tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Tính cá thể hóa của Enteromix có nghĩa là mỗi liều đều được điều chỉnh phù hợp với bộ gen khối u của từng người, dựa trên các chỉ dấu sinh học và được hỗ trợ bởi những thuật toán phân tích đột biến tiên tiến.

Video: Linh Chi, Bảo Ngọc