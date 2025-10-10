Bác sĩ bị điều chuyển công tác vì "xem bóng đá" khi đang siêu âm

Sáng 10/10, Sở Y tế Thanh Hóa đã tiếp nhận báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân liên quan đến vụ việc một bác sĩ của đơn vị này bị phản ánh vừa xem bóng đá trên điện thoại, vừa thực hiện siêu âm cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: “Bệnh viện đã xử lý vụ việc đúng tinh thần cầu thị. Sở Y tế cũng sẽ chỉ đạo chung toàn ngành sau vụ việc này”.

Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân (Ảnh: Fanpage của bệnh viện).

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 6/10 tại khoa Chẩn đoán hình ảnh. Khi chưa có bệnh nhân, một bác sĩ đã sử dụng điện thoại cá nhân. Trong lúc đang dùng điện thoại, người nhà bệnh nhân đưa người bệnh vào phòng siêu âm và đã quay lại video.

Bệnh viện giải thích rằng bác sĩ chưa kịp tắt điện thoại và để thiết bị trên bàn làm việc khi thực hiện siêu âm, dẫn đến việc người nhà bệnh nhân hiểu lầm là bác sĩ vừa siêu âm vừa xem điện thoại.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân đã gặp gỡ người bệnh và gia đình để giải thích, đồng thời cam kết chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ y tế nhằm đảm bảo chất lượng thăm khám.

Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện đã thông tin toàn bộ sự việc đến cán bộ, phê bình tập thể khoa về tác phong, thái độ phục vụ người bệnh. Hội nghị cũng thống nhất điều chuyển bác sĩ bị phản ánh sang công tác tại Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ của bệnh viện.