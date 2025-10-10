Phương pháp cắt cơn đau dữ dội từ gáy lên đỉnh đầu không cần dùng thuốc

Đau thần kinh chẩm - Cơn đau dữ dội ám ảnh người bệnh

Khác với các cơn đau đầu thông thường, đau đầu do tổn thương thần kinh chẩm gây ra cảm giác bỏng rát, nhức nhối như bị kim châm, điện giật từng cơn, lan từ vùng gáy lên đỉnh đầu, tới mắt hoặc thái dương. Tình trạng này thường xuất hiện khi dây thần kinh chẩm bị viêm, kích thích hoặc chèn ép, khiến nó trở nên nhạy cảm và dễ dẫn truyền cảm giác đau đến não.

Bên cạnh đó, tư thế làm việc sai lệch kéo dài, căng cơ, viêm cơ hoặc chấn thương vùng cổ vai gáy cũng là những nguyên nhân góp phần làm khởi phát cơn đau này.

Cơn đau đầu do thần kinh chẩm gây nên cảm giác đau nóng rát từ gáy lên đỉnh đầu, thái dương (Ảnh: BVCC).

Cơn đau thần kinh chẩm bùng phát làm hạn chế cử động cổ, cử động vùng đầu gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, cơn đau làm giảm độ tập trung, giảm hiệu suất lao động đối với những bệnh nhân cần ngồi lâu, vận động cổ nhiều. Cơn đau tái diễn với tần suất dày đặc khiến người bệnh mệt mỏi, mất ngủ, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, sinh hoạt hằng ngày.

Như trường hợp anh H.Đ.P đến khám trong tình trạng đau nhói từng nhịp, đau bỏng rát vùng gần gáy trái lan tới tai, thái dương. Mỗi lần phát cơn đau, anh thấy đầu như sắp nổ tung và phải dừng hết công việc đang làm lại, chờ đến khi cơn đau giảm bớt.

Ông N.V.L cũng phải chịu nhiều tác động từ cơn đau đầu dai dẳng ngày đêm gây mất ăn, mất ngủ. Đến nỗi, ông L phải đập tay vào đầu liên tục để tạm thời quên đi những cơn đau nhói đang hành hạ.

Để kiểm soát cơn đau, không ít người phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau. Thậm chí, nhiều trường hợp sử dụng thuốc giảm đau liều cao cũng không còn tác dụng. Cùng với đó, họ đối mặt với nhiều tác dụng phụ và nỗi lo kéo dài về tình trạng bệnh, khiến chất lượng sống giảm sút rõ rệt.

Phong bế thần kinh chẩm - giải pháp kiểm soát cơn đau

Phong bế thần kinh chẩm là phương pháp điện quang can thiệp hiện đại đem lại hiệu quả cao đối với tình trạng bệnh nhân thể trạng yếu không đáp ứng với thuốc giảm đau hoặc thường xuyên gặp tác dụng phụ khi sử dụng thuốc.

Phương pháp sử dụng mũi kim nhỏ đưa trực tiếp hỗn hợp thuốc vào vị trí dây thần kinh chẩm gây đau dưới hướng dẫn của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như: máy siêu âm, máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy chụp cắt lớp vi tính. Từ đó, tập trung được liều lượng thuốc cao nhất vào vùng tổn thương để gia tăng hiệu quả, làm mất dẫn truyền đau về thần kinh trung ương.

Phong bế thần kinh chẩm được thực hiện thường quy tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

Nói về hiệu quả của phương pháp phong bế thần kinh chẩm, TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết: “Người bệnh có thể giảm đau ngay sau thủ thuật, với hiệu quả giảm trên 50% cơn đau hoặc giảm trên một nửa liều thuốc cần sử dụng so với trước đó”.

Cùng thực hiện kỹ thuật phong bế thần kinh chẩm, cả anh P và ông L đều ghi nhận hiệu quả tích cực ngay sau thủ thuật. Cơn đau buốt đầu giảm rõ rệt, cảm giác nặng đầu được thay bằng sự nhẹ nhõm, với phần cổ và đầu cử động linh hoạt hơn. Anh P không còn phải tạm dừng công việc vì cơn đau dữ dội, trong khi ông L đã có thể ăn ngon, ngủ yên, không còn phải chịu những cơn đau khiến ông phải ôm đầu, ôm ngực như trước.

Theo BS Trịnh Tú Tâm, tiêm phong bế thần kinh chẩm là phương pháp đưa hỗn hợp thuốc tập trung chính xác vào vùng thần kinh chẩm đang gây đau, giúp hỗ trợ kiểm soát cơn đau ngay từ gốc rễ. Ngoài ra, phương pháp có nhiều ưu điểm như xâm lấn tối thiểu, không cần gây mê, không mất máu, thời gian thực hiện ngắn, chỉ khoảng 20 phút, an toàn khi được kiểm soát bởi hệ thống máy móc hiện đại.

Vì vậy, phương pháp này trở thành lựa chọn tối ưu cho các bệnh nhân đau đầu mạn tính do tổn thương thần kinh chẩm, kể cả những trường hợp đã không còn đáp ứng thuốc giảm đau.

Nhờ những tiến bộ vượt bậc trong y học can thiệp, điện quang can thiệp đã mở ra hướng đi mới cho điều trị đau đầu mạn tính, giúp bệnh nhân thoát khỏi cảnh sống chung với cơn đau dai dẳng, khó kiểm soát.