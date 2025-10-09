Kiểm tra ao cá sợ tràn do mưa lớn, người phụ nữ bị đuối nước giữa đêm

Tai nạn bất ngờ xảy ra vào khuya 29/9. Người chồng lập tức lao xuống cứu vợ, nhưng do đêm khuya, mưa gió lớn, phải mất khoảng 10 phút, ông mới đưa được vợ vào bờ.

Thấy vợ trong tình trạng bất tỉnh, ông liền tiến hành ép tim, hà hơi thổi ngạt. Sau khoảng 10 phút, bà Thanh tỉnh lại nhưng khó thở, toàn thân lạnh buốt.

Ngay lập tức, ông hô hoán mọi người hỗ trợ đưa bà đến trạm y tế để cấp cứu, thở oxy, ủ ấm. Sau đó, bà được chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vào rạng sáng 30/9.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tinh thần hoảng hốt rồi rơi vào lơ mơ, toàn thân lạnh buốt, da tái, vã mồ hôi, khó thở nhiều, thở rít, co kéo cơ hô hấp, phổi thông khí giảm, mũi miệng sùi bọt hồng. Xét nghiệm khí máu cho thấy có toan chuyển hóa.

Bệnh nhân được chẩn đoán phù phổi cấp, suy hô hấp sau ngạt nước, tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, lọc máu liên tục, sử dụng thuốc theo phác đồ hồi sức tích cực và được theo dõi sát sao từng giờ. Sau hơn 30 giờ thở máy và điều trị tích cực, bệnh nhân dần tỉnh táo, có thể tự thở, các chỉ số sinh tồn trở lại ổn định, được rút ống nội khí quản.

Đến sáng 2/10, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, ăn uống qua đường miệng tuy nhiên vẫn tiếp tục phải dùng thuốc vận mạch. Sau 9 ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt và được xuất viện vào ngày 8/10.

BSCKI Hà Huy Mến, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo, cho biết, trường hợp bệnh nhân trên là minh chứng cho thấy bất cứ nạn nhân nào sau đuối nước cũng cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Đuối nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nặng có thể gây phù phổi cấp, nhiễm toan máu đe dọa tính mạng; nhẹ hơn vẫn có thể dẫn tới viêm phổi, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp.

Câu chuyện cũng là lời cảnh báo để mỗi người luôn thận trọng trong mưa bão, nhất là tại khu vực ao hồ, sông suối.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.