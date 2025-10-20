Sức khỏe của bé bị cha dượng dùng búa đánh vào đầu hiện ra sao?

Sáng 20/10, bác sĩ Nguyễn Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân H.T.N.L. (SN 2015, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Khoảng 11h ngày 19/10, bệnh nhi L. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở trên đầu, các vết bầm tím từ lưng, kéo xuống mông, đùi, chân. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện hoảng sợ, ngại tiếp xúc.

Nhân viên y tế thay băng vết thương trên đầu cho cháu L. (Ảnh: Hoàng Lam).

“Trên đầu bệnh nhân có 3 vết thương hở, trong đó 2 vết thương ở vùng đỉnh đầu nhỏ, nông; vết thương vùng chẩm rộng, sâu hơn. Miệng vết thương nham nhở, nghi do vật tày, cứng tác động. Chúng tôi đã xử lý, khâu 7 mũi đối với 3 vết thương”, bác sĩ Đà thông tin.

Các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều vết bầm tím trên cơ thể bệnh nhi L.. Đây là các dấu vết do bị tác động bằng vật tày, các vết thương mới, nghi bị bạo hành trong thời gian gần đây. Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhi có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo, theo bác sĩ Đà là “nhiều không thể đếm”.

Sau 2 ngày, bệnh nhi đáp ứng điều trị tốt, tinh thần ổn định. Để tạo điều kiện tối đa cho quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe cũng như tinh thần, phía bệnh viện đã bố trí cho bệnh nhi L. nằm phòng điều trị riêng.

Các vết thương trên lưng cháu L. do trận đòn tối 18/10 gây ra (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Nguyễn Thị Hải Hà, điều dưỡng trưởng Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, cho biết từ thời điểm bệnh nhi L. nhập viện đến nay, chỉ có bà T.T.H. (mẹ của bố dượng cháu L.) chăm sóc.

Khoa cũng đề xuất Phòng công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ 2 bà cháu bệnh nhi L. ngày 3 bữa cơm trong quá trình điều trị.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 19/10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một vụ bạo hành trẻ em, kèm hình ảnh cháu L. bị thương ở đầu, nhiều vết thương ở tay, chân, mông và lưng.

Quá trình xác minh cho thấy, cháu L. bị cha dượng Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) bạo hành.

Sức khỏe của cháu L. đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lam).

Cháu L. là con của chị B.T.B. (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) và người chồng cũ. Năm 2022, chị B. tái hôn với Nguyễn Văn Nam và có với người này 2 con chung.

Sáng 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Văn Nam.

Trước đó, khi vụ việc bị phát giác, Nam bỏ trốn. Tối 19/10, công an phát hiện người đàn ông này lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ nên đã bắt giữ.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, tối 18/10, Nguyễn Văn Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người con riêng của vợ. Sau đó, Nam tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu rồi để nạn nhân đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Nam nhốt cháu bé trong nhà và đi làm. Cháu bé kêu cứu, được hàng xóm phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.