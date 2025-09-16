TPHCM:
Bà lão bán bắp bệnh nặng một mình trong viện, cần người thân đến khẩn cấp
(Dân trí) - Bà lão bán bắp được hàng xóm chung dãy trọ đưa vào viện cấp cứu. Bà được các bác sĩ ghi nhận mắc bệnh nặng, không thể tự chăm sóc cá nhân nhưng lại không có người thân bên cạnh.
Chiều 16/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) phát lên thông báo tìm người thân khẩn cấp cho một cụ bà mắc bệnh nặng.
Trước đó, vào lúc 11h15 ngày 12/9, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận cụ bà được hàng xóm ở chung dãy trọ đưa vào trong tình trạng mệt, khó thở. Ngay lập tức, người bệnh được tiến hành các biện pháp cấp cứu.
Sau đó, Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã gặp và tìm hiểu, khai thác thông tin người bệnh. Bà cụ cho biết, bản thân bán bắp ở chợ Thủ Đức, ở trọ trên phường Linh Đông. Bà có 2 người con nhưng không nhớ chính xác họ ở đâu, chỉ biết "ở xa".
Theo thông tin trên căn cước công dân, người bệnh tên Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1951, địa chỉ thường trú tại đường 40, phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ, TPHCM).
Qua thăm khám và làm các cận lâm sàng, người bệnh được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng huyết, suy thận cấp. Hiện tại cụ bà tỉnh táo, tiếp xúc được. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên bà chưa thể tự đi lại và chăm sóc cá nhân. Vì vậy, rất cần một người thân hỗ trợ người bệnh trong lúc này.
"Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức xin thông báo, ai là người nhà của người bệnh trên hoặc có bất kỳ thông tin gì về người bệnh, xin mời đến khoa Nội tổng hợp hoặc liên hệ với Phòng qua số điện thoại 096.253.4646.
Để giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm tìm được người thân, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay chia sẻ thông tin của cộng đồng", phía Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chia sẻ.
Trước đó vào cuối tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cũng phát lên thông báo có đối tượng lạ làm giả fanpage đăng các bài có dấu hiệu trục lợi.
Cụ thể, fanpage giả mạo đã dùng tên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đồng thời sử dụng cả địa chỉ, số điện thoại và website chính thức của Bệnh viện để đăng bài viết kêu gọi đóng góp tài chính.
Trong đó, có bài đăng sử dụng hình ảnh một cháu bé, kèm nội dung: "Xin kêu gọi giúp cháu Tâm gặp tai nạn đang phải nuôi não". Bên dưới bài viết đăng tải số tài khoản ngân hàng cá nhân và hướng người xem đến việc chuyển tiền.
Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhận định, fanpage trên đã lợi dụng uy tín của nơi này để gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và niềm tin của người dân.
Bệnh viện khẳng định không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các fanpage facebook không chính thức; không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nào vận động tài trợ, nếu không có thông báo công khai trên các kênh truyền thông chính thống của Bệnh viện.
"Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khuyến cáo đến người dân đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản được dẫn từ những fanpage mạo danh", đơn vị trên thông tin.