Bà lão bán bắp bệnh nặng một mình trong viện, cần người thân đến khẩn cấp

Chiều 16/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) phát lên thông báo tìm người thân khẩn cấp cho một cụ bà mắc bệnh nặng.

Trước đó, vào lúc 11h15 ngày 12/9, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận cụ bà được hàng xóm ở chung dãy trọ đưa vào trong tình trạng mệt, khó thở. Ngay lập tức, người bệnh được tiến hành các biện pháp cấp cứu.

Sau đó, Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã gặp và tìm hiểu, khai thác thông tin người bệnh. Bà cụ cho biết, bản thân bán bắp ở chợ Thủ Đức, ở trọ trên phường Linh Đông. Bà có 2 người con nhưng không nhớ chính xác họ ở đâu, chỉ biết "ở xa".

Theo thông tin trên căn cước công dân, người bệnh tên Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1951, địa chỉ thường trú tại đường 40, phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ, TPHCM).

Cụ bà mắc bệnh nặng nhưng không có người thân bên cạnh (Ảnh: BV).

Qua thăm khám và làm các cận lâm sàng, người bệnh được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng huyết, suy thận cấp. Hiện tại cụ bà tỉnh táo, tiếp xúc được. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên bà chưa thể tự đi lại và chăm sóc cá nhân. Vì vậy, rất cần một người thân hỗ trợ người bệnh trong lúc này.

"Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức xin thông báo, ai là người nhà của người bệnh trên hoặc có bất kỳ thông tin gì về người bệnh, xin mời đến khoa Nội tổng hợp hoặc liên hệ với Phòng qua số điện thoại 096.253.4646.

Để giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm tìm được người thân, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay chia sẻ thông tin của cộng đồng", phía Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chia sẻ.