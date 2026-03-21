Một bát bún riêu "ăn cho nhẹ bụng" bằng 70 phút chạy bộ

Bún riêu không "nhẹ bụng" như nhiều người nghĩ

Bún riêu từ lâu được xem là lựa chọn phổ biến cho bữa sáng hoặc bữa trưa nhanh gọn. Nước dùng chua thanh, riêu cua mềm, ăn kèm rau sống khiến nhiều người tin rằng đây là món “ăn không sợ béo”.

Tuy nhiên, số liệu dinh dưỡng cho thấy thực tế không đơn giản như vậy.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một bát bún riêu cua cơ bản cung cấp khoảng 275kcal. Mức năng lượng này tương đương một bát cơm trắng.

Khi thêm các phần nhân bún quen thuộc khác, lượng calo tăng đáng kể. Một bát bún riêu cua ốc đậu có thể đạt 422kcal, gần bằng một suất ăn chính.

Bún riêu là món ăn sáng quen thuộc của nhiều người (Ảnh: Hà Nam).

Đặc biệt, với phiên bản đầy đủ như bún riêu cua sườn sụn, mức năng lượng có thể lên tới 582,9 kcal. Con số này tương đương một bữa trưa hoàn chỉnh với cơm, thịt và canh.

Như vậy, cùng là bún riêu nhưng mức năng lượng có thể chênh lệch gấp đôi, tùy vào cách ăn.

Không chỉ dừng lại ở năng lượng, bún riêu còn là món ăn có thành phần dinh dưỡng khá đa dạng.

Ở phiên bản bún riêu cua cơ bản, món ăn cung cấp khoảng 5,9g protein, 3,6g chất béo và 54,8g carbohydrate. Điều này cho thấy phần lớn năng lượng đến từ tinh bột, trong khi lượng đạm và chất béo ở mức vừa phải.

Bún riêu cua ốc đậu cung cấp khoảng 20,8g protein, giúp tăng lượng đạm đáng kể trong khẩu phần ăn, đồng thời carbohydrate lên tới 78,3g.

Ở mức cao nhất, bún riêu cua sườn sụn có thể cung cấp tới 38,7g protein và 38,7g chất béo. Đây là lượng chất béo khá lớn, lý giải vì sao tổng năng lượng của món ăn tăng mạnh.

Phân tích thành phần và năng lượng trong 1 bát bún riêu (Ảnh: Viện Dinh dưỡng).

Ngoài ra, bún riêu còn chứa nhiều vi chất:

- Canxi: Có thể đạt hơn 1.100mg trong bún riêu sườn sụn, hỗ trợ xương.

- Vitamin A, C: Từ cà chua và rau sống, giúp tăng cường miễn dịch.

- Sắt, kẽm: Hỗ trợ tạo máu và chuyển hóa.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là hàm lượng natri khá cao. Một bát bún riêu cua có thể chứa tới 2.176mg natri, gần chạm mức khuyến nghị tối đa mỗi ngày.

Một bát bún riêu tương đương bao nhiêu phút chạy bộ?

Với lượng calo như trên, việc tiêu hao năng lượng từ một bát bún riêu không hề đơn giản.

Theo các nghiên cứu về tiêu hao năng lượng, một người nặng khoảng 60-70kg có thể đốt trung bình 8-10kcal mỗi phút khi chạy bộ ở tốc độ vừa phải.

Từ đó có thể ước tính:

- Bún riêu cua (275kcal): Cần khoảng 25-35 phút chạy bộ.

- Bún riêu cua ốc đậu (422kcal): Tương đương 40-50 phút chạy bộ.

- Bún riêu cua sườn sụn (582,9kcal): Có thể cần tới 60-70 phút chạy bộ.

Điều này cho thấy, một bát bún riêu đầy đủ nhân hoàn toàn có thể tương đương gần 1 giờ vận động liên tục.

Vì sao bún riêu dễ “đội” calo?

Nguyên nhân khiến bún riêu có thể trở thành món giàu năng lượng nằm ở sự kết hợp của nhiều nhóm thực phẩm.

Đầu tiên là bún, nguồn tinh bột chính, chiếm phần lớn năng lượng. Tiếp đến là riêu cua, thịt, sườn cung cấp đạm nhưng đồng thời mang theo chất béo.

Ngoài ra, đậu phụ rán là yếu tố khiến lượng calo tăng nhanh do hấp thụ dầu mỡ trong quá trình chiên.

Cuối cùng là nước dùng, thường được ninh từ xương hoặc có dầu nổi trên bề mặt, góp phần làm tăng tổng năng lượng.

Sự kết hợp này khiến món ăn tuy có cảm giác thanh nhẹ nhưng thực chất lại khá nhiều năng lượng.