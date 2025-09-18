Những món ăn vặt giá rẻ hỗ trợ chức năng gan thận

Trong tâm lý chung, món ăn vặt thường bị gán mác “kém lành mạnh” do chứa nhiều đường, muối, chất béo xấu. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu đăng trên World Journal of Hepatology, chế độ ăn giàu thực vật, ít chất béo bão hòa và giàu chất chống oxy hóa có thể giảm nguy cơ tổn thương gan thận tới 35%.

Dưới đây là một số món ăn vặt vừa đơn giản, dễ tìm, lại tốt cho hai cơ quan thải độc quan trọng bậc nhất trong cơ thể:

1. Hạnh nhân, óc chó và các loại hạt

Nên chọn hạt rang mộc, không tẩm muối hay đường (Ảnh: Getty).

Hạnh nhân, quả óc chó hay hạt điều đều là những món ăn vặt giàu axit béo không bão hòa, đặc biệt là omega-3, nổi tiếng với khả năng chống viêm, giảm mỡ máu và bảo vệ mạch máu.

Nhờ giảm tình trạng viêm mạn tính, vốn là yếu tố góp phần vào sự suy giảm chức năng gan và thận, các loại hạt này mang lại tác động tích cực đến sức khỏe toàn diện. Một nắm nhỏ hạt mỗi ngày không chỉ hỗ trợ tim mạch mà còn giúp cải thiện chuyển hóa lipid, giảm gánh nặng lên gan và thận.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên chọn hạt rang mộc, không tẩm muối hay đường, vì muối có thể làm tăng áp lực cho thận, trong khi đường tinh luyện dễ gây tăng triglyceride và mỡ gan.

2. Sữa chua ít béo kết hợp trái cây tươi

Không chỉ là món tráng miệng được ưa chuộng, sữa chua ít béo còn là nguồn men vi sinh tự nhiên giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, một yếu tố có liên quan mật thiết đến chức năng thận.

Sữa chua ít béo là nguồn men vi sinh tự nhiên giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột (Ảnh: Getty).

Vi khuẩn đường ruột đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa độc tố. Khi hệ vi sinh khỏe mạnh, gan và thận sẽ giảm tải phần nào trong việc loại bỏ chất thải khỏi cơ thể.

Kết hợp sữa chua với các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa như việt quất, dâu tây hay kiwi giúp tăng cường vitamin C, chất xơ và flavonoid. Những hợp chất bảo vệ tế bào gan, giảm stress oxy hóa, từ đó giảm tổn thương cho thận.

3. Đậu nành rang và đậu hũ khô

Được coi là nguồn protein thực vật lý tưởng, đậu nành từ lâu đã được chứng minh là có lợi cho gan thận.

Đậu nành rang là món ăn vặt rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Một phân tích đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, protein từ đậu nành giúp giảm tích tụ mỡ trong gan và giảm áp lực lọc máu lên thận so với protein động vật.

Đậu nành rang giòn hoặc đậu hũ khô không dầu mỡ là lựa chọn lý tưởng cho người muốn tìm món ăn nhẹ vừa tiện lợi, vừa lành mạnh. Chúng giúp tạo cảm giác no, hạn chế tiêu thụ các món ăn vặt chế biến sẵn nhiều natri và chất béo bão hòa. Đây là những “kẻ thù thầm lặng” của gan thận.

Ăn đúng, ăn đủ, ăn thông minh

Mặc dù các món ăn vặt trên có lợi cho gan thận, người tiêu dùng vẫn cần lưu ý về liều lượng và cách chế biến. Việc tiêu thụ quá nhiều hạt hoặc sử dụng sữa chua có đường có thể phản tác dụng.

Thay vào đó, ưu tiên thực phẩm nguyên bản, không chất phụ gia, và kết hợp chế độ ăn cân đối cùng vận động thể chất mới là chìa khóa để giữ gan và thận hoạt động hiệu quả.

Gan và thận là hai cơ quan âm thầm làm việc ngày đêm để giải độc cho cơ thể. Việc chọn đúng món ăn vặt mỗi ngày không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn là cách thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe lâu dài.