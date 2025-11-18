Bộ Y tế đề nghị lấy mẫu kiểm nghiệm nhiều mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh

Cục Quản lý Dược cho biết, qua rà soát, đến ngày 17/11 có 162 sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare (của hệ sinh thái Mailisa) đã được cơ quan này cấp phiếu công bố, trong đó có 81 phiếu công bố còn hiệu lực.

Trước thông tin trên truyền thông, cho rằng một số sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK do công ty MK Skincare nhập khẩu và đưa ra thị trường có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, có nội dung gây hiểu lầm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh tăng cường chỉ đạo lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm do công ty trên nhập khẩu.

Cục Quản lý Dược đề nghị ưu tiên lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm làm trắng da, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm có nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em (Ảnh: Getty).

Trong danh sách 162 sản phẩm công ty trên nhập khẩu, ưu tiên lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm làm trắng da, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm có nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em.

Cục Quản lý Dược đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM tăng cường lấy mẫu sản phẩm các nhãn hàng trên để kiểm nghiệm, báo cáo về kết quả mẫu kiểm nghiệm, số lượng lấy mẫu.

Trên nhiều nền tảng, các sản phẩm mỹ phẩm thương hiệu Doctor Magic được Mailisa giới thiệu quảng bá rộng rãi, với công dụng hỗ trợ tái tạo bề mặt da, góp phần làm da sáng mịn và duy trì độ đàn hồi tự nhiên; hỗ trợ giúp làm sạch sâu, hỗ trợ lỗ chân lông thông thoáng, giảm bít tắc; hỗ trợ làm sạch tế bào chết, da sáng mịn; hỗ trợ hạn chế sạm nám, đốm nâu, hỗ trợ làm đều màu da...

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM kiểm tra Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.