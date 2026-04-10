Trưa 10/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định – nơi tiếp nhận 48 trường hợp (trong đó có 35 ca điều trị nội trú) – vi khuẩn Salmonella đã được phát hiện trong phân của nhiều bệnh nhi.

Tính đến sáng 10/4, đã có tổng cộng 148 trường hợp nạn nhân được các cơ sở y tế (gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Trạm Y tế phường Bình Quới) ghi nhận, liên quan đến vụ việc trên.

Trong đó, có 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 46 ca điều trị nội trú. Tình trạng chung của các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, có 7/10 mẫu phân được lấy từ bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện các đơn vị chuyên môn (trong đó có Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford - OUCRU) đang tiếp tục phối hợp lấy thêm mẫu, tìm type vi khuẩn để xác định tác nhân gây bệnh và nguồn lây.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện điều trị sau các triệu chứng bất thường (Ảnh: PH).

Theo thông tin do các phụ huynh cung cấp, nhiều trẻ trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường có dùng bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 7/4, với thực đơn gồm các món gà kho gừng, bắp cải nấu thịt, mận, dưa leo, bánh flan.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đang khẩn trương cử lực lượng để kiểm tra đột xuất công ty H.P. - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Công ty này có địa chỉ đăng ký tại phường Thạnh Mỹ Tây, và có cung cấp suất ăn cho trường tiểu học khác trên địa bàn quận Bình Thạnh cũ.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm và UBND phường Bình Quới, nguồn thức ăn, nước uống dùng chung của học sinh chưa rõ ràng, nên chưa thể xác định nguyên nhân khiến hàng loạt học sinh bị rối loạn tiêu hóa. "Còn quá sớm để kết luận", bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm nói.

Trước những lo ngại tại các bếp ăn học đường, trong hai ngày 8-9/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn.

Thông qua các đợt kiểm tra chuyên đề, cơ quan chức năng mong muốn hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp rà soát quy trình và tự giám sát nguồn thực phẩm của mình.