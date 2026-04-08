Mẹ cô gái người Anh xúc động "gặp lại con" trong hình hài người Việt

Ba bệnh nhân hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 19 tuổi

Sáng 8/4, bố mẹ và 3 anh chị em của cô gái 19 tuổi người Anh đến Bệnh viện Việt Đức, thăm 3 người bệnh đã nhận tạng của con gái mình.

Gặp các bệnh nhân, người mẹ xúc động rơi nước mắt, bởi bà cảm nhận gặp lại con gái trong hình hài một người khác.

Lá gan của O.S.W. đã mang lại cơ hội sống cho người đàn ông 53 tuổi suy gan cấp trên nền viêm gan B, xơ gan nặng. Hai quả thận của cô đã trao sự sống cho một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi - những bệnh nhân đã nhiều năm sống phụ thuộc vào máy chạy thận, mòn mỏi chờ đợi phép màu.

Trước đó, ngày 2/4, bà cũng và gia đình cũng có mặt tại Bệnh viện Việt Đức, ôm hôn từ biệt cô con gái 19 tuổi, trước thời khắc quyết định hiến tạng con để trao sự sống cho người bệnh khác.

Người mẹ trao tới con nụ hôn từ biệt.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết, cô gái được đưa đến bệnh viện sau khi gặp một tai nạn trên đường du lịch ở Việt Nam. Các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, nhưng diễn biến bệnh nhân quá trầm trọng.

Bố cô gái 19 tuổi người Anh gửi lời tri ân tới các bác sĩ đã cố giữ từng hơi thở để gia đình được gặp con lần cuối (Ảnh: PV).

"Khi thông báo với gia đình về tình trạng của bệnh nhân, sau một ngày, bố mẹ cô gái chủ động đưa ra quyết định, mong muốn Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nguồn tạng của cô gái để ghép cho các bệnh nhân Việt Nam. Họ nói "đó chắc chắn là điều con bé muốn", bởi cô đã có những ngày cuối cùng tuyệt vời nhất tại Việt Nam", PGS.TS Dương Đức Hùng chia sẻ.

Trong sáng 8/4, Bệnh viện cũng trao đến gia đình cô gái 19 tuổi người Anh lá thư tri ân của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về nghĩa cử cao đẹp của gia đình, hiến tạng trao cơ hội sống cho nhiều người Việt.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ, sự ra đi của cô gái trẻ là nỗi đau quá lớn, nhưng trong thời khắc đau thương ấy, gia đình đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tạng để cứu sống những người bệnh khác.

"Hành động nhân văn của gia đình đã để lại tình cảm lớn trong người dân Việt Nam, đặc biệt là y bác sĩ chúng tôi. Nhờ nghĩa cử cao đẹp, bác sĩ đã có cơ hội ghép, cứu sống thêm nhiều bệnh nhân Việt Nam. Cả 3 bệnh nhân được ghép gan, thận đã hồi phục, sẽ sớm trở về cuộc sống đời thường. Người con của họ vẫn đang sống, tồn tại ở Việt Nam", PGS.TS Dương Đức Hùng nói.

Bố mẹ của cô gái O.S.W., xúc động chia sẻ về con, là một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

O.S.W. vừa tốt nghiệp trung học. Đây là chuyến đi đầu tiên với bạn bè trước khi cô trở lại Anh học đại học. Cô và các bạn đã lựa chọn Việt Nam. Gia đình cho biết con gái đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc tại Việt Nam, luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này.

Mẹ cô gái người Anh xúc động "gặp lại con" trong hình hài người Việt

Bố cô gái bày tỏ lời cảm ơn trân trọng bệnh viện, ê-kíp ghép, những người cố gắng giữ từng hơi thở để gia đình kịp sang gặp con gái lần cuối. "Chúng tôi rất buồn vì con mãi mãi dừng lại ở tuổi 19, nhưng cuộc sống mới của con vẫn tiếp tục trên 3 người nhận. Đó là những gì chúng tôi mong muốn, và chắc chắn con gái chúng tôi cũng mong muốn", bố cô gái chia sẻ.

Ông bà chia sẻ thêm, Việt Nam là mảnh đất mà con gái họ đã dành trọn tình yêu thương. "Có thể đóng góp một chút gì cho Việt Nam sau khi con gái tôi đã dành thời gian cuối đời tại mảnh đất này là một điều vô cùng ý nghĩa", bố cô gái nói.

Mẹ cô gái trẻ cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người, bởi con gái bà đã có những ngày cuối cùng tuyệt vời nhất tại Việt Nam. Bà tin, con gái đã tận hưởng và trân trọng từng phút giây khi ở mảnh đất này. "Đây là cách chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người", người mẹ nghẹn ngào nói.

Ông Ian Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam chia sẻ sự xúc động khi cô gái trẻ người Anh ra đi nhưng mang lại hi vọng, sự sống cho nhiều người khác. "Cuộc sống của cô vẫn tiếp tục, chỉ thay đổi từ hình thức này sang hình thức khác. Cảm ơn các bác sĩ đã mang lại sự sống cho người bệnh", ông chia sẻ.

Bức thư đặc biệt các bác sĩ gửi đến cô gái trẻ

Trước thời khắc lấy tạng, các y bác sĩ đã dành một phút mặc niệm tới cô gái trẻ. Một bức thư đặc biệt được gửi tới cô gái được ê-kíp đọc trước khi thực hiện sứ mệnh cao cả, lấy tạng để ghép cho các bệnh nhân người Việt.

Các y bác sĩ gửi lời cảm ơn chân thành vì cô gái đã chọn Việt Nam là một điểm đến trong hành trình của cuộc đời mình.

Ê-kíp bày tỏ sự xúc động trước sự tin tưởng tuyệt đối mà bệnh nhân và gia đình đã dành cho Bệnh viện Việt Đức trong những giờ phút ngặt nghèo nhất.

Ê-kip bác sĩ mặc niệm bệnh nhân trước giờ phẫu thuật (Ảnh: PV).

"Dẫu các bác sĩ đã dốc hết tâm sức, nhưng tổn thương ấy là quá lớn. Vào 8h30 ngày 2/4, bạn được xác định chết não. Thế nhưng, hành trình của bạn tại Việt Nam sẽ không khép lại. Dù chúng ta đến từ những đất nước khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và mang trên mình những tấm hộ chiếu chẳng cùng màu sắc, hôm nay, mọi ranh giới đã tan biến.

Từ quyết định cao cả của gia đình bạn về việc hiến tặng mô tạng, chúng tôi nhận ra chúng ta cùng thuộc một đại gia đình. Bằng việc trao đi “món quà của sự sống” cho những bệnh nhân đang mong mỏi chờ đợi, một phần cơ thể của bạn sẽ mãi mãi ở lại cùng chúng tôi, tiếp tục nhịp thở và sống trên mảnh đất Việt Nam này.

Bạn đến với chúng tôi như một lữ khách, nhưng rời đi như một người hùng. Tấm lòng của bạn sẽ sống mai trong trái tim của những người được cứu sống và trong ký ức vẹn nguyên của người dân Việt Nam. Cầu chúc bạn có một chuyến hành trình về với thiên thu thật bình an và thanh thản", bác sĩ đọc bức thư gửi tới cô gái trước giờ mặc niệm.

