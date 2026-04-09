Cụ bà 92 tuổi đánh chết con rắn sau khi bị cắn được xuất viện

Chiều 9/4, bác sĩ Nguyễn Đức Vui, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Điền (trước đây là Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết cụ Phan Thị Tuyết (SN 1934, trú tại xã Tiên Điền) đã xuất viện sau khi được cấp cứu vì bị rắn cắn.

"Sau 5 ngày theo dõi dấu hiệu nhiễm độc và điều trị các bệnh lý tuổi già, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được các bác sĩ cho làm thủ tục xuất viện trở về nhà", bác sĩ Vui thông tin.

Cụ bà đã được xuất viện (Ảnh: Văn Trung).

Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân, công tác tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), đồng thời là chuyên gia về lưỡng cư và bò sát, sau khi xem hình ảnh đã xác định đây là một cá thể rắn mùng Murphy, còn có nhiều tên gọi khác như rắn bồng chì, rắn mùng xanh, rắn mẫn.

Loài này thuộc nhóm rắn nước, có nọc độc nhẹ, không đủ mạnh để gây nguy hiểm cho con người.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 4/4, cụ Tuyết được xe cấp cứu đưa đến trung tâm trong tình trạng tỉnh táo, đau nhẹ vùng cổ tay trái do vết rắn cắn, không có biểu hiện rối loạn tri giác hay thần kinh.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc đã xử lý vết thương, truyền dịch giảm đau, theo dõi dấu hiệu nhiễm độc.

Con rắn bị đánh chết sau khi gây ra vết thương ở tay cho cụ Tuyết (Ảnh: Văn Trung).

Anh Nguyễn Văn Trung, thành viên Đội cấp cứu Nghi Xuân cho biết khoảng 12h30 ngày 4/4, sau khi nhận tin báo, tổ cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, cụ bà vẫn tỉnh táo, không hoảng loạn và cho biết đã dùng dép đánh chết con rắn sau khi bị cắn.

"Cụ tuổi cao nhưng còn minh mẫn, sức khỏe tốt. Cụ nói với chúng tôi rằng bom đạn còn không sợ, sợ gì con rắn. Chúng tôi rất bất ngờ", anh Trung kể lại.

Thời điểm đó, tổ cấp cứu đã gửi hình ảnh con rắn để xin ý kiến chuyên môn từ Trung tâm Y tế Tiên Điền và được hướng dẫn chở cụ đến để xử lý ngay, không cần chuyển tuyến trên.