Nữ du khách Tây đi khám mắt, bất ngờ với số tiền phải thanh toán

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền video dài hơn 12 phút chia sẻ trải nghiệm khám mắt của bà Susan Lindgren (du khách Mỹ) tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã thu hút nhiều sự quan tâm. Video này được Bệnh viện Mắt Đà Nẵng chia sẻ trên Facebook của bệnh viện.

Trong video, bà Susan Lindgren chia sẻ, khi đang ở Đà Nẵng, mắt bà bất ngờ xuất hiện các đốm đen. Bà đã đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thăm khám khi được bạn bè giới thiệu nơi đây có nhiều chuyên gia giỏi.

Bà Susan Lindgren chia sẻ lại quá trình khám mắt tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng (Ảnh chụp màn hình từ kênh Whatsusandoes).

Khi đến bệnh viện, dù thời điểm ngoài giờ hành chính, bà vẫn được bác sĩ thăm khám ban đầu và hướng dẫn quay lại vào hôm sau để kiểm tra chuyên sâu.

Vài ngày sau, bà Lindgren quay lại bệnh viện và có rất đông bệnh nhân đến khám. Vì quá đông, bà nghe theo gợi ý của nhân viên y tế là nên quay trở lại vào khoảng đầu giờ chiều để giảm thời gian chờ đợi.

Chiều cùng ngày, nữ du khách quay trở lại bệnh viện. Tại đây, quy trình khám diễn ra nhanh chóng. Sau khi đóng 45.000 đồng (tương đương 1,7 USD), bà Lindgren được thực hiện đầy đủ các bước khám chuyên khoa và hội chẩn với bác sĩ có kinh nghiệm.

Bác sĩ nhỏ thuốc làm giãn đồng tử mắt, soi mắt của bà dưới đèn. Bác sĩ sau đó nói với bà cần đi siêu âm mắt. Bà di chuyển xuống tầng 4 để siêu âm mắt. Rất nhanh, bà đã có bản in kết quả và quay trở lại gặp bác sĩ ban đầu.

Theo bà Lindgren, bác sĩ sau khi xem kết quả siêu âm đã gọi thêm một bác sĩ khác nhiều tuổi, dày dạn kinh nghiệm hơn đến xem cùng. “Tôi cảm thấy lo lắng và hỏi lại liệu mình có ổn và họ cùng mỉm cười nói không có gì, hai bác sĩ khám sẽ tốt hơn chỉ dựa kết quả một người khám”, bà Lindgren chia sẻ trong video.

Nữ du khách chia sẻ khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng rất nhanh và không tốn kém (Ảnh chụp màn hình từ kênh Whatsusandoes).

Theo bà Lindgren, kết quả khám cho thấy mắt của bà không gặp vấn đề nghiêm trọng, các triệu chứng chỉ là dấu hiệu lão hóa thông thường sau phẫu thuật cận thị trước đó. Các triệu chứng sẽ thuyên giảm và bà không phải lo lắng.

Hoàn tất quá trình, bà Lindgren có hỏi bác sĩ về phòng thu ngân để thanh toán số tiền khám bệnh còn lại. Nhưng nữ du khách bất ngờ khi bác sĩ nói bà không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản chi phí nào và bà có thể yên tâm về nhà.

“Mọi thứ thật dễ dàng, không cần phải hẹn trước, không phải chờ đợi hàng tuần, không cần phải lên lịch, cùng khoản thanh toán chỉ 1,7 USD (45.000 đồng). Dịch vụ rất tuyệt và tôi cảm thấy mình được phục vụ chu đáo”, bà Lindgren nói.

Theo tìm hiểu, 45.000 đồng là giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, áp dụng theo quy định đối với dịch vụ không thuộc danh mục thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế và không phải khám theo yêu cầu.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Đà Nẵng cho biết mức giá này được bệnh viện áp dụng thống nhất, không phân biệt giữa bệnh nhân trong nước hay nước ngoài.