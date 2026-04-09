TPHCM: Hơn 40 trẻ đau bụng và sốt bất thường, vào nhiều bệnh viện cấp cứu

Trưa 9/4, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, cơ quan này đang phối hợp cùng Trạm Y tế phường Bình Quới Tây và các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ hàng chục học sinh tiểu học có triệu chứng bất thường, nghi ngộ độc.

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Bình Quới Tây, khoảng 11h ngày 8/4, địa phương nhận được tin báo có một số học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, nên lập tức cử các cán bộ liên quan đến nắm tình hình.

Trường tiểu học Bình Quới Tây (Ảnh: CTV).

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận 116/906 học sinh của trường khai báo có triệu chứng bất thường sức khỏe. Kết quả khám sàng lọc (do Trạm Y tế phường phối hợp với nhà trường và cán bộ an toàn thực phẩm của UBND phường) cho thấy, có 41 học sinh xuất hiện các triệu chứng đường tiêu hoá.

Trong đó, 38 học sinh đau bụng, 10 học sinh nôn ói, 41 học sinh sốt và 30 ca đau đầu. Sau khi xử trí ban đầu, có 2 học sinh 9 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, với tình trạng có sốt kèm đau bụng hoặc nôn ói nhiều.

Với các trường hợp còn lại, cơ quan y tế tiến hành bù nước bằng đường uống (nếu có tiêu chảy), dùng thuốc giảm co thắt (với triệu chứng đau bụng) và liên hệ phụ huynh đưa các bé về nhà tiếp tục theo dõi.

Sau đó, UBND địa phương ghi nhận nhiều trường hợp phụ huynh chủ động đưa trẻ đến khám tại bệnh viện.

Cụ thể, đến tối 8/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 ca, trong đó 19 ca được cho về, 1 ca còn theo dõi tại phòng cấp cứu; Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 1 ca tại khoa Nhi; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khám 3 ca và xuất toa thuốc cho trẻ về.

Ngoài ra, có 2 trẻ được Trạm Y tế phường Bình Quới Tây tiếp nhận và cũng cho toa thuốc về điều trị trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Một trường hợp trẻ nhập viện điều trị trong vụ việc trên (Ảnh: PH).

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, trước khi có triệu chứng bất thường, các học sinh ăn sáng không tập trung (có em ăn tại nhà, có trẻ mua đồ ăn trước cổng trường và tại căng tin trường), đồng thời nguồn nước uống cũng không đồng nhất (tại trường và tự mang nước từ nhà).

Trẻ có triệu chứng xuất hiện rải rác, chưa xác định được nguồn thực phẩm rõ ràng. Do đó, cần tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ và xác minh nguyên nhân chính xác.

BSCKII Trần Trung Đệ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh xác nhận với phóng viên, đơn vị đã tiếp nhận điều trị nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện triệu chứng bất thường. Bệnh viện đang thống kê có tổng cộng bao nhiêu trẻ nhập viện đến thời điểm này.

Theo thông tin và hình ảnh do một số phụ huynh cung cấp, số trẻ nhập viện liên quan vụ việc trên hiện đã cao hơn con số thống kê ban đầu. Cơ quan chức năng đã ban hành thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây để chờ kết luận chính thức.

Các mẫu thức ăn ngày 7-8/4 và mẫu nước uống của trẻ cũng được gửi đi làm xét nghiệm.