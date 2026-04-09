Vụ hàng chục học sinh ở TPHCM nghi ngộ độc: Tăng nhiều trẻ điều trị nội trú

Theo đó, từ ngày 8/4 đến trưa 9/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận tổng cộng 27 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Các học sinh là trẻ 6-10 tuổi, nhập viện với triệu chứng chính là sốt, đau bụng, theo dõi rối loạn tiêu hoá. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã xử trí hồi sức, bù dịch và điện giải, chăm sóc tích cực, chỉ định điều trị nội trú cho 22 bệnh nhi. Có 5 trường hợp ổn định sức khỏe, được hướng dẫn điều trị tại nhà.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, BSCKII Trần Trung Đệ, Giám đốc nơi này xác nhận với phóng viên Dân trí, đơn vị đã tiếp nhận điều trị nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện triệu chứng sức khỏe bất thường từ ngày 8/4. Bệnh viện đang thống kê có tổng cộng bao nhiêu trẻ nhập viện đến thời điểm này.

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nằm điều trị nội trú sau khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói bất thường (Ảnh: PH).

Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND phường Bình Quới Tây, từ trưa 8/4, cơ quan chức năng ghi nhận 116/906 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây khai báo có triệu chứng bất thường sức khỏe. Kết quả khám sàng lọc cho thấy, có 41 học sinh xuất hiện các triệu chứng đường tiêu hoá.

Sau khi xử trí ban đầu, có 2 học sinh 9 tuổi được nhà trường chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, với tình trạng có sốt kèm đau bụng, nôn ói nhiều.

Sau đó, hàng chục phụ huynh chủ động đưa con đến thăm khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2, Trạm Y tế phường Bình Quới Tây.

Theo cập nhật của cơ quan chức năng lúc 18h ngày 8/4, hầu hết trẻ được xuất viện cho về, chỉ 3 trường hợp nhập viện, nhưng đến nay số ca điều trị nội trú đã tăng mạnh.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đang phối hợp cùng Trạm Y tế phường Bình Quới Tây và các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận đa số trẻ ăn sáng ở nhà, nguồn thực phẩm dùng chung chưa rõ ràng, nên chưa thể xác định nguyên nhân khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa.

UBND phường Bình Quới Tây đã chỉ đạo nhà trường tạm ngưng tổ chức bán trú để chờ kết luận chính thức.