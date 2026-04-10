Vụ học sinh trường Bình Quới Tây ở TPHCM nghi ngộ độc: Đã có 148 nạn nhân

Theo đó, tính đến sáng 10/4, theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn, Sở Y tế TPHCM ghi nhận tổng cộng 148 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới). Trong đó, có 102 ca theo dõi điều trị ngoại trú và 46 ca được điều trị nội trú.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 48 ca (35 ca còn điều trị nội trú, 13 ca theo dõi ngoại trú); Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 15 ca (9 ca điều trị nội trú); Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 72 ca (2 ca còn điều trị nội trú); Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca (tất cả đều được kê đơn thuốc cho về theo dõi).

Một trường hợp trẻ nghi ngộ độc thực phẩm, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BV).

Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu các bệnh viện theo dõi sát tình hình, tuân thủ phác đồ điều trị và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm và Trường Tiểu học Bình Quới Tây tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngoài việc đôn đốc các đơn vị trong công tác cấp cứu, điều trị, cập nhật diễn tiến ca bệnh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo nguồn lực tối ưu cho công tác cấp cứu và điều trị khi cần thiết.

Như Dân trí đã thông tin, trưa 8/4, UBND phường Bình Quới nhận được tin báo có một số trẻ tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, nên lập tức cử các cán bộ liên quan đến nắm tình hình.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận 116/906 học sinh của trường khai báo có triệu chứng bất thường sức khỏe. Kết quả khám sàng lọc (do Trạm Y tế phường phối hợp với nhà trường và cán bộ an toàn thực phẩm của UBND phường) cho thấy, có 41 ca xuất hiện các triệu chứng đường tiêu hoá.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện trong ngày 8/4 (Ảnh: PH).

Theo chị T. (phụ huynh bé G.L. học bán trú tại trường Bình Quới Tây), ngày 7/4 con chị có dùng bữa ăn tại trường và uống thêm sữa khi về nhà. Khoảng 22h cùng ngày, bé bắt đầu mệt, sau đó nôn ói và tiêu chảy liên tục trong đêm. Đến rạng sáng hôm sau, tình trạng bé nặng hơn, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đang phối hợp cùng Trạm Y tế phường Bình Quới và các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận nguồn thực phẩm dùng chung của các trẻ chưa rõ ràng, nên chưa thể xác định nguyên nhân khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa.

Được biết, Trường Tiểu học Bình Quới Tây có hợp đồng với công ty tên H.P. (địa chỉ đăng ký tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cung cấp suất ăn bán trú. Sau sự việc nêu trên, UBND phường Bình Quới Tây đã chỉ đạo nhà trường tạm ngưng tổ chức bán trú để chờ kết luận chính thức.