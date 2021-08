Youtuber dựng cảnh bố dượng nát rượu bị nhốt vào lồng để "câu" view

Dân trí Nhằm tăng lượng người theo dõi trên kênh Youtube, Ng.V.G. ở Ninh Bình đã dàn dựng các cảnh quay bố dượng nát rượu bị con nhốt vào lồng sắt, hất đổ đĩa cơm...

Ngày 26/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập Ng.V.G. (SN 1994, trú xã Gia Sinh) để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải thông tin phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục trên Youtube.

Cơ quan chức năng làm việc với Ng.V.G., sau đó xử phạt số tiền 5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ các video clip phản cảm.

Ng.V.G. là người tạo lập, quản trị kênh Youtube "Giang Lâm" từ tháng 9/2020. Từ ngày 12/8 đến 14/8/2021, G. tự xây dựng kịch bản, lời thoại và thực hiện quay 3 video clip và đăng tải trên kênh Youtube "Giang Lâm" với tiêu đề: "Bố dượng nát rượu ở nhà bán sạch bầy chó, con trai nổi điên tống cổ vào lồng" (đăng ngày 12/8/2021); "Ông bố Dượng nát rượu hất đổ đĩa cơm tỏ thái độ không chịu cai rượu mọi người ạ" (đăng ngày 13/8/2021); "Hai mẹ con đi làm con gái riêng ông bố dượng nát rượu ở nhà thả ra vì lý do không ai ngờ tới" (đăng ngày 14/8/2021).

Mục đích dựng cảnh quay, đăng lên Youtube của G. là nhằm tăng lượng người theo dõi để kiếm thêm thu nhập và cảnh tỉnh mọi người không nghiện rượu. Tuy nhiên, 3 video clip trên của G. có nội dung hình ảnh, âm thanh không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm cho người xem, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và được xác định là hành vi vi phạm pháp luật.

Tại buổi làm việc, Giang đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Căn cứ vào điểm b, khoản 1, điều 101, nghị định 15/NĐ - CP ngày 3/2/2020 của Chính Phủ, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối về hành vi vi phạm và yêu cầu G. gỡ bỏ các nội dung trên.

