Tuyến đường 1,7km khiến 9 cán bộ, giám đốc bị khởi tố

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can để điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can gồm T.N.A. (SN 1991), nhân viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mộ Đức; N.Đ.L. (SN 1981) và T.V.H. (SN 1977), đều là giám đốc doanh nghiệp xây dựng.

Công an đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo Công an Quảng Ngãi, việc khởi tố 3 bị can là kết quả quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường ven biển khu dịch vụ Trùng Dương đến trạm Biên phòng Đức Lợi (xã Thắng Lợi, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can là cán bộ xã, giám đốc một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Như Dân trí phản ánh, những sai phạm tại dự án đường ven biển từ Khu dịch vụ Trùng Dương đến Trạm Biên phòng Đức Lợi được phát hiện qua thanh tra.

Tuyến đường này dài 1,7km thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư 3,8 tỷ đồng do Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xã Đức Lợi (cũ) làm chủ đầu tư. Thời gian thi công từ tháng 3 đến tháng 11/2019.

Kết luận thanh tra nêu rõ sai phạm từ khâu lập dự toán, thi công, nghiệm thu, quyết toán... khiến ngân sách bị chiếm đoạt, thất thoát hơn 1 tỷ đồng.