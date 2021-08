Sửa kết quả xét nghiệm để trêu người khác, nam thanh niên bị xử phạt

Dân trí Đi làm xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính, tuy nhiên N.V.T. lại chỉnh sửa thành dương tính, sau đó đăng lên mạng xã hội để "trêu đùa" gây hoang mang dư luận.

Ngày 9/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập anh N.V.T. (SN 1993, trú xã Gia Vân) để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Anh N.V.T. tại buổi làm việc với cơ quan chức năng và thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận về phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 8/8, anh T. đến một phòng khám đa khoa tư nhân ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn để xét nghiệm nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, sau đó T. chụp lại phiếu thông báo kết quả xét nghiệm và sử dụng phần mềm trên điện thoại cá nhân để chỉnh sửa kết quả phiếu thông báo kết quả từ "âm tính" sang "dương tính".

Chỉnh sửa kết quả xong, T. đăng tải lên hai nhóm zalo "những con lươn" và "hàng nhập npp" nhằm mục đích trêu đùa các thành viên trong nhóm.

Ngay sau đó, hình ảnh trên đã được chia sẻ rộng trên mạng xã hội zalo, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung và huyện Gia Viễn nói riêng.

Tại buổi làm việc, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và bày tỏ sự hối hận, ăn năn. Căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 101, nghị định 15/NĐ - CP ngày 3/2/2020 của Chính Phủ, cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với T. số tiền 7,5 triệu đồng.

