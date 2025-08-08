Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia với giá 400 triệu đồng

Ngày 8/8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, do một đối tượng người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 5 Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại trên mạng xã hội, có tính chất xuyên quốc gia nên lãnh đạo Cục lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 15/7, Ban chuyên án gồm Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triệu tập, mời làm việc các đối tượng: Quách Thị Thương (40 tuổi, quê Lâm Đồng), Phạm Thị Hoài Thu (38 tuổi), Phùng Thị Nương (29 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), Lò Thị Thanh (29 tuổi, ở tỉnh Sơn La) và các đối tượng liên quan khác.

Đồng thời, Ban chuyên án giải cứu thành công, an toàn đối 11 cháu bé từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi.

Cảnh sát triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia (Ảnh: M.H.).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng cuối năm 2021, thông qua Zalo, Thương được đối tượng tên Wang kết bạn, làm quen và đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam, dưới 35 tuổi, có sức khoẻ tốt để mang thai hộ.

Thương cũng được nhờ tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé.

Ngoài Thương, Wang còn thuê Hoài Thu, người từng mang thai hộ trong đường dây của Wang, đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Đối với các phụ nữ mang thai hộ, Wang chỉ đạo Thương hướng dẫn những người này làm thủ tục sang Trung Quốc hoặc Campuchia để cấy phôi thai. Sau khi có tim thai, sức khoẻ ổn định, những bà mẹ này quay về Việt Nam để tiếp tục dưỡng thai, khám định kỳ và sinh con.

Wang trả cho Thương 1.000 USD/tháng và Thu 500 USD/tháng. Còn, mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận khoảng từ 300-400 triệu đồng/ca mang thai.

Khai với cảnh sát, Thương cho biết đã tham gia và tổ chức trót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Với Thu, con số là khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng.

Ban chuyên án xác định có 11 phụ nữ người Việt Nam từng nhận mang thai hộ trong đường dây, do hoàn cảnh khó khăn nên tiếp tục liên hệ và được Thương thuê làm bảo mẫu, chăm sóc trẻ sơ sinh của người mang thai hộ khác. Họ được trả công 570.000-750.000 đồng/ngày.

Về các đối tượng còn lại được nêu trên, cơ quan chức năng xác định họ được thuê, tuyển về để tìm người mang thai hộ; cùng chăm sóc trẻ sơ sinh...

Các đối tượng này sinh hoạt ở nhiều chung cư cao cấp có kiểm soát an ninh chặt chẽ, thường xuyên thay đổi chỗ ở để né tránh lực lượng chức năng.

Các cháu bé được giải cứu (Ảnh: M.H.).

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Quách Thị Thương; Phạm Thị Hoài Thu, Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Đối với 11 trẻ sơ sinh được giải cứu, nhà chức trách đã gửi các bé tại Ngôi Nhà Bình Yên thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Cục Cảnh sát hình sự cũng có văn bản đề nghị Cục bảo vệ bà mẹ, trẻ em Bộ Y tế và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp hỗ trợ, chăm sóc các cháu trong quá trình điều tra.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động mang tính chất quốc tế với phạm vi xuyên quốc gia, có tổ chức quy mô lớn và liên quan đến nhiều đối tượng.

Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng.