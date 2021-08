Livestream "ngăn sông cấm chợ" sai sự thật, nam thanh niên bị xử phạt

Dân trí Dùng hai tài khoản Facebook livestream với nội dung sai sự thật về hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình, nam thanh niên ở Hòa Bình đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 6/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa phối hợp Công an huyện Nho Quan và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh triệu tập Quách Công Luận (SN 1995, trú xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, Hòa Bình), để làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cơ quan chức năng làm việc với Quách Công Luận về việc đăng tải trên mạng xã hội các nội dung sai sự thật công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 28/7, Quách Công Luận đi từ tỉnh Hòa Bình sang địa phận tỉnh Ninh Bình. Khi đến khu vực cầu Lập Cập (xã Đồng Phong, huyện Nho Quan), Luận gặp chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Ninh Bình đang làm nhiệm vụ.

Lúc này, Quách Công Luận đã sử dụng điện thoại livestream trên hai tài khoản Facebook "Luận Dạy Lái" và "Quách Công Luận" với các nội dung "Ngăn sông cấm chợ. Mọi người chia sẻ cầu Lập Cập cấm đường xuống Nho Quan nha" và "Cấm đường Cầu Lập cập xuống Nho Quan mọi người chú ý nhé. Lên được nhưng xuống thì không".

Các nội dung Quách Công Luận livestream đăng trên Facebook sai sự thật về hoạt động của các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình.

Làm việc với cơ quan chức năng, Quách Công Luận đã thừa nhận hành vi đăng tải các thông tin trên là sai sự thật, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính nam thanh niên này số tiền 7,5 triệu đồng.

Thái Bá