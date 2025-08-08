Tài xế taxi lái thẳng xe vào tổ cảnh sát giao thông cầu cứu

Lúc 9h ngày 8/8, ông N.Q. (SN 1966, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) - tài xế taxi công nghệ mang biển số 43A-278.xx - nhận cuốc xe từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến số 52 Nguyễn Văn Linh.

Khi vừa lên xe, người khách đã có những biểu hiện bất thường, lời nói cộc cằn, thái độ hung hăng, liên tục hăm dọa tài xế.

Đối tượng T. có biểu hiện “ngáo đá” bị lực lượng công an khống chế (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khi đến địa chỉ đã đặt, đối tượng không xuống xe mà ép buộc ông N.Q. tiếp tục chở tới bến xe Đà Nẵng.

Dù lo sợ trước hành vi bất thường, ông N.Q. vẫn giữ bình tĩnh, vừa điều khiển phương tiện vừa quan sát, tìm cơ hội an toàn.

Khi đến đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ, ông Q. nhanh trí lái thẳng xe vào chốt, mở cửa bước xuống và cầu cứu.

Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát giao thông lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ, khống chế và đưa đối tượng về Công an phường Thanh Khê để xác minh.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng được xác định là T.N.H.T. (SN 1987, trú đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng). Đối tượng T. vừa chấp hành xong thời hạn cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương từ tháng 12/2024.

Tại thời điểm bị khống chế, đối tượng T. có biểu hiện “ngáo đá”, loạn thần, không làm chủ hành vi.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Thanh Khê và cơ quan chức năng đưa đối tượng đến Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và xử lý theo quy định pháp luật.