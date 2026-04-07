Khởi tố nam thanh niên giao cấu với bé gái mới quen biết qua Facebook

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.V.L. (SN 2000, phường Chiềng Sinh, Sơn La) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng C.V.L. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, cháu H. (SN 2012, trú ở xã Lương Sơn) quen biết, nảy sinh tình cảm với một thanh niên qua mạng xã hội Facebook. Hai bên hẹn gặp nhau tại khu vực ngã tư xã Sơn Lương.

Nam thanh niên điều khiển xe máy chở cháu H. tới một nhà nghỉ trên địa bàn xã Văn Lang và thực hiện hành vi giao cấu với cháu.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của người dân, Công an xã Văn Lang khẩn trương huy động lực lượng, tập trung xác minh vụ việc.

Trong thời gian ngắn, công an làm rõ đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. chính là C.V.L.

Bị triệu tập tới trụ sở cơ quan công an, L. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.