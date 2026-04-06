Công an làm việc với hai người đăng tin sai về vụ nam sinh bị bạn đánh

Ngày 6/4, Công an phường Tây Nha Trang cho biết đã mời ông H.Q.T. (47 tuổi) và ông N.M.N. (28 tuổi), cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa, lên làm việc về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ nam sinh lớp 6 bị bạn học đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Các cá nhân trên đã đăng tải nội dung cho rằng nhóm 6 học sinh tấn công gây thương tích đối với một nam sinh gầy gò, chỉ nặng 29kg. Những người này còn cho rằng có sự thờ ơ, im lặng trong xử lý vụ việc.

Lực lượng công an làm việc với 2 người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook (Ảnh: Công an phường Tây Nha Trang).

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an phường Tây Nha Trang cho biết vụ việc giữa các học sinh xảy ra vào chiều 1/4. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã có mặt tại hiện trường để xử lý.

Lực lượng chức năng ghi nhận em P.Đ.K., học sinh lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh bị thương ở vùng đầu và chảy máu. Sau đó, K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Qua xác minh, Công an phường Tây Nha Trang xác định nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát là do mâu thuẫn trong việc mượn xe đạp giữa K. và 2 học sinh khác đang học tại Trường THCS Lương Thế Vinh.

Em K. bị bạn học đánh gây thương tích (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Sau sự việc, Công an phường đã cử cán bộ đến bệnh viện nắm bắt tình hình sức khỏe của em K.. Đồng thời, công an đã phối hợp với gia đình và nhà trường để có biện pháp răn đe, giáo dục 2 học sinh đánh bạn học.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, K. bị thương phần mềm, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Từ kết quả xác minh, cơ quan công an cho rằng nội dung do hai ông H.Q.T. và N.M.N. đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, hai ông T. và N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức rõ hậu quả của việc đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Các cá nhân cam kết không tái phạm và tự nguyện đăng bài xin lỗi công khai trên tài khoản Facebook của mình.