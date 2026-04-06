Hà Nội: Nghi án tài xế ô tô bị đâm bằng dao ở Linh Đàm

Sáng 6/4, chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra vụ án xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: V.D.).

Theo đó, sáng cùng ngày, một tài xế ô tô bị nghi phạm dùng dao tấn công tại khu vực HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Nhà chức trách chưa thông tin về tình trạng của nạn nhân cũng như danh tính nghi phạm.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, ô tô trong vụ việc là chiếc Mitsubishi Xpander.

Trao đổi với phóng viên, một nhân chứng cho biết nghi phạm sau khi gây án đã bị người dân khống chế ngay tại hiện trường, sau đó được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nghi phạm bị khống chế (Ảnh: N.P.).

Trong khi đó, nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu.