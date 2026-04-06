Tin "trẻ bị bắt cóc, mẹ lên mạng khẩn thiết cứu con tôi với” là bịa đặt

Ngày 6/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “bắt cóc trẻ em” tại đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê) là tin giả.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng cho rằng vào lúc 16h02 ngày 5/4, một cháu bé bị hai người lạ bế lên xe máy chở đi. Người đăng tự xưng là mẹ cháu bé và để lại bình luận với tiêu đề “cứu con tôi với" nhằm kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ để hỗ trợ tìm kiếm.

Cơ quan chức năng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “bắt cóc trẻ em” là tin giả (Ảnh: Hoài Sơn).

Bài viết này còn mô tả một người đàn ông mặc áo thun vàng bế cháu bé lên xe máy màu đen rồi rời khỏi hiện trường, đồng thời cung cấp số điện thoại được cho là của người mẹ. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng thu hút hơn 2.000 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh trong bài viết có dấu hiệu được tạo bằng AI, không trùng khớp với thực tế tuyến đường Phần Lăng 9.

Khi phóng viên liên hệ theo số điện thoại đăng tải, người nghe máy là một nam giới, khẳng định không phải phụ nữ như nội dung bài viết và cho rằng phóng viên đã nhầm số.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) khẳng định thông tin lan truyền nêu trên là tin giả.

Sáng cùng ngày, Công an phường Thanh Khê cũng có thông báo bài đăng với nội dung "bắt cóc trẻ em" trên địa bàn là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Đơn vị đang truy xét tài khoản đăng tin để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ, không bình luận tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin tiêu cực, chưa xác thực trên mạng xã hội.