Sáng 30/7, tại Quảng trường phường Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, công an tỉnh cần bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả đợt cao điểm, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Điện Biên, từ nay đến cuối năm 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Điện Biên, đây cũng là năm tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong đợt này, 100% cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng sẽ ứng trực, thường trực, chủ động bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

"Cảnh sát cũng sẽ kịp thời xử lý các vụ việc, không để hình thành điểm nóng; kiên quyết ngăn chặn hoạt động chống phá, tuyên truyền trái pháp luật. Phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Công an tỉnh Điện Biên ra quân quyết liệt, hiệu quả, lập thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”, Đại tá Vũ Văn Đấu nói.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đợt cao điểm này sẽ bắt đầu từ 8h ngày 1/8 đến ngày 15/9, là hoạt động trọng tâm, xuyên suốt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn của đất nước.

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng tổ chức ra quân (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt tổ chức ra quân, biểu dương lực lượng nhằm lan tỏa khí thế mạnh mẽ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, thể hiện rõ tinh thần quyết tâm, sẵn sàng tấn công, trấn áp tội phạm, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.