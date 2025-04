Chống phá Nhà nước, chủ fanpage "Góc Nhìn Đa Chiều" lĩnh án

Ngày 15/4, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đỗ Nguyên Khang (43 tuổi, ngụ TPHCM) 10 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cáo trạng, ngày 2/6/2023, Công an quận Tân Bình nhận được phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM), liên quan đến các tài khoản Facebook "Do Nguyen Khang", "Do Than" và fanpage "Góc Nhìn Đa Chiều" đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả điều tra xác định Đỗ Nguyên Khang là người tạo lập, quản trị và trực tiếp điều hành các trang này.

Từ ngày 16/5/2020 đến ngày 15/6/2023, do có tư tưởng bất mãn, chống đối, bị cáo đã soạn thảo, đăng tải và phát tán 99 bài viết, trong đó có 18 bài mang nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh, uy tín của Đảng, xuyên tạc lịch sử.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Khang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khang khai, nội dung các bài viết do bị cáo tự nghĩ ra hoặc thu thập, sao chép từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội của các cá nhân trong và ngoài nước. Những thông tin này chưa được kiểm chứng, không chính thống.