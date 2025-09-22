Bắt tạm giam 2 đối tượng chống phá trên không gian mạng

Ngày 22/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường (49 tuổi, trú tại phường Tích Lương) và Nguyễn Công Hợp (75 tuổi, ở xã Kha Sơn) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an làm việc với bị can Trường (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Theo cơ quan chức năng, Trường và Hợp đều có tiền án, tiền sự với những tội danh khác nhau.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, họ được chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, thay vì chấp hành tốt, cả hai vẫn tiếp tục có hành vi chống phá, đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố tài liệu, chứng cứ và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.