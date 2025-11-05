Trước khi bị bắt, chồng Đoàn Di Băng tố cáo nhiều người

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã khởi tố bị can Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TPHCM) và đồng phạm về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Trước khi bị khởi tố, bị can Nguyễn Quốc Vũ đã có đơn tố cáo một số cá nhân đăng tải các nội dung không đúng sự thật, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và đời tư của vợ chồng ông.

Theo thông tin trên được nêu trong cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 8 (TP Đà Nẵng) truy tố bị can Mai Văn Dưỡng (TikToker Dưỡng Dướng Dường) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mai Văn Dưỡng từng bị ông Nguyễn Quốc Vũ tố cáo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Vũ tố cáo Mai Văn Dưỡng đã đăng tải nhiều video công kích, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group, xâm phạm đời tư của vợ chồng Đoàn Di Băng.

Sau đó, ông Nguyễn Quốc Vũ có ý kiến rút nội dung tố giác liên quan đến sản phẩm kinh doanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng, cho rằng, ông Vũ chưa cung cấp đủ tài liệu, đặc biệt là các tài liệu liên quan đến doanh thu của dự án phim “Chị chị em em”, để làm cơ sở điều tra, giải quyết.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang thụ lý điều tra, giải quyết nội dung tố giác của ông Nguyễn Quốc Vũ đối với N.V.S. (một Facebooker có tiếng), liên quan đến Mai Văn Dưỡng và hoạt động từ thiện của vợ chồng ông Vũ tại cơ sở “Mái ấm Phan Sinh B”.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng, đã quyết định tách vụ án hình sự và tài liệu liên quan, chuyển đến Công an TPHCM để giải quyết chung trong cùng một vụ việc, theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, bị bắt về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đối với Mai Văn Dưỡng, người này bị cáo buộc từ ngày 30/9/2024 đến 4/12/2024, sử dụng tài khoản TikTok có hơn 235.000 người theo dõi và 4,1 triệu lượt thích, thường xuyên đăng tải, bình luận, phân tích các video trên tài khoản của nữ CEO Công ty TNHH Bệnh viện Chuyên khoa Thẩm mỹ JT Angel (Bệnh viện JT Angel).

Tổng cộng, Mai Văn Dưỡng đã đăng 34 video có nội dung xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của nữ CEO này, đồng thời đưa lên mạng xã hội những thông tin thuộc đời sống riêng tư.

Mai Văn Dưỡng còn bị cáo buộc bịa đặt, thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện JT Angel.